Prievidza k regulácii hazardu nepristúpi

Prievidza 29. apríla (TASR) - Mesto Prievidza nateraz k výraznejšej regulácii hazardu na svojom území nepristúpi. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva nepodporil dostatočný počet poslancov. Miestnou normou chcela radnica vymedziť vzdialenosti herní od škôl a prevádzok rovnakého typu, viacerí poslanci s riešením nesúhlasili a navrhovali miernejší variant. Za VZN hlasovalo 11 poslancov, proti bol jeden a zdržalo sa osem poslancov.



"Snahou mesta bolo regulovať hazard a obmedziť možnosť hlavne pre mladých ľudí hrať hazard, stretávať sa v blízkosti škôl a sociálnych zariadení s herňami a zvyšovať riziko, že si zahrať pôjdu," uviedla primátorka Katarína Macháčková s tým, že mesto chcelo zároveň nevytvoriť priestor na čierny hazard.



"Ťažko sa hľadá správna miera, no vychádzali sme z toho, že 500-metrová vzdialenosť by znamenala vytlačenie hazardu do okrajových častí," ozrejmila primátorka. Samospráva sa podľa nej opierala i o zákonnú úpravu regulácie hazardu, ponechanie kasína zdôvodnila vyšším stupňom kontroly, výpadok z príjmov označila za nie výrazný a postupný.



Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier spomenula, že na prvom mieste hráčskeho záujmu sú online kasína, potom stávkové kancelárie a tretie boli kamenné herne so 60 miliónmi eur na odvodoch. Rovnako argumentovala možným vznikom čierneho hazardu, VZN by bolo v neprospech herní a nie hráčov a kasína. "My sme, samozrejme, radi, že mesto zobralo do úvahy aj argumenty, ktoré sú proti VZN. V tomto prípade by v Prievidzi nebolo ani o jedného hráča menej, ale mesto by sa pripravilo o prostriedky do rozpočtu," podotkla Hlobenová.



Klub Lepšia Prievidza navrhol miernejší variant VZN, ktorý poslanci neschválili. Klub je podľa jeho člena Lukáša Zeleníka za reguláciu hazardu v meste, a to v rámci územného plánovania. Poslanci z klubu nepodporili ani pôvodné znenie VZN. Zeleník zdôvodnil, že zohľadnili všetky spomenuté argumenty v podobe online hazardu či obmedzenia voľného trhu, reguláciu zo strany štátu v podobe registra vylúčených osôb považujú v prípade ochrany rizikových osôb za dostatočnú. Zeleník avizoval, že reguláciou hazardu sa chcú zaoberať.



Macháčkovej je podľa jej slov ľúto, že sa poslanci rozhodli inak. Tvrdí, že mesto bolo vystavené tlaku majiteľov herní, lobingových skupín. Obáva sa, že herní bude nakoniec v Prievidzi viac.



Herne sa podľa návrhu mesta nemohli umiestniť vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a pre liečbu nelátkových závislostí a v bytových domoch. Rovnako vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od rovnakých prevádzok. Zákaz hazardu mal platiť i počas vybraných sviatkov. Na území Prievidze sa v súčasnosti nachádza 17 herní a jedno kasíno.