Poslanecký klub pri MsZ v Prievidzi bude môcť mať i menej členov

Prievidza 28. septembra (TASR) - Poslanecký klub pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi bude môcť tvoriť i menej ako päť poslancov, rozhodnúť o tom však bude musieť hlasovanie. Vyplýva to z doplnku k štatútu mesta, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci. Proti bol klub demokratickej opozície, podľa ktorého to môže do budúcna spôsobiť komplikácie pri rozhodovaní.



"Poslanecké kluby môže po novom tvoriť aj menší počet poslancov, ako bolo doteraz, teda päť. V štatúte bolo rigidne dané, že tam musí byť päť poslancov, dnes sa to moderovalo tak, že 20 percent z poslancov MsZ sa môže rozhodnúť o tom, že vytvorí klub. V prípade menšieho počtu o tom rozhodne MsZ," uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Princíp podľa neho spočíva v tom, že keď sa do budúcna bude meniť počet poslancov v MsZ, analogicky sa bude meniť aj počet poslancov, ktorí sú oprávnení tvoriť poslanecký klub.



Návrh zníženia počtu poslancov v klube pri MsZ na troch vzišiel od klubu demokratickej opozície. "Navrhovali sme troch poslancov, lebo si myslíme, že v našom MsZ je potrebné zvýšiť pluralitu názorov, politickú pluralitu, čo aj celkovo zlepší fungovanie poslaneckého zboru a zastupiteľstva," zdôvodnil člen klubu Branislav Gigac.



Poslanecký klub mohlo v zmysle doteraz platného štatútu mesta tvoriť päť členov, väčšina poslancov sa však podľa neho rozhodla, že o poslaneckom klube s menším počtom sa bude rozhodovať hlasovaním, čo klub demokratickej opozície nepodporil. "Raz sa môže stať, že tu budeme mať väčšinu, ktorá nám všetkým nebude príjemná, bude neslobodná a potom budeme ako poslanci v menšine a nebudeme môcť mať ani vlastné poslanecké kluby, čiže sa to potom môže aj ľahko otočiť proti nám," tvrdí.