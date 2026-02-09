< sekcia Regióny
Prievidza kúpi pre novú plaváreň budovu Slovenského futbalového zväzu
Radnica kúpu budovy odôvodnila aj tým, že sa v objekte nachádza kotolňa, ktorou vykuruje športovú halu.
Autor TASR
Prievidza 9. februára (TASR) - Mesto Prievidza kúpi budovu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na Ulici olympionikov. Využiť ju chce aj v súvislosti s plánovaným zámerom výstavby novej plavárne s prvkami kúpaliska. Odkúpenie objektu odsúhlasili v rámci prvej zmeny rozpočtu mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. Samotný zámer si vyžiadal pomerne dlhú diskusiu, časť mestských poslancov kritizovala, že k nemu nemá dostatok informácií.
Radnica kúpu budovy odôvodnila aj tým, že sa v objekte nachádza kotolňa, ktorou vykuruje športovú halu. Viceprimátor Michal Dobiaš spomenul, že SFZ sa dlhodobo objekt snažil predať, minulý rok požiadal radnicu aj o zrušenie vecného bremena strpieť kotolňu v budove. „Predpokladáme, že pokiaľ dôjde k realizácii zámeru plavárne, v tom čase, keď začneme stavať, túto budovu zbúrame. Budeme musieť urobiť aj novú kotolňu alebo prípojku pre vykurovanie športovísk,“ povedal Dobiaš.
Samospráva odkúpi budovu od SFZ za 430.000 eur v dvoch splátkach, prvú do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, druhú do 31. januára 2027.
Časť poslancov zámer výstavby plavárne s prvkami kúpaliska kritizovala pre podľa nich nedostatok konkrétnych informácií zo strany vedenia mesta. Natália Svítková preto predložila poslanecký návrh, ktorým ho žiadajú, aby im dodalo ďalšie dokumenty. Jej návrh mestské zastupiteľstvo (MsZ) podporilo. „S návrhom, že vlastne chceme sceliť územie pre budúce športové využitie, sme väčšina súhlasila. Avšak prekážal nám proces, ako sme sa k nemu dostali. Najskôr išla verejná informácia z vedenia našim obyvateľom, že sa tu bude niečo budovať. Ako poslanci sme nemali vedomosť, o čom sa vlastne bavíme,“ ozrejmila Svítková.
Niektorí poslanci podľa nej mali iba informáciu, že mesto plánuje odkúpiť budovu pre budúce využitie na športové účely. „O tom, že tam bude vodný komplex, potenciálne infraštruktúra pre vodný svet, sme vedomosť nemali,“ tvrdí s tým, že zámer sa im páči, potrebujú mať však k nemu všetky informácie.
Dobiaš reagoval, že na niektoré otázky vie mesto odpovedať hneď, na niektoré sa dnes ešte odpovedať nedá a radnica požadované dokumenty dodá časom.
Viceprimátor zároveň poprel, že poslanci nemali k zámeru dostatok informácií. „Ja sám som mal rokovanie na konci minulého roka s predsedami poslaneckých klubov o tomto zámere, začiatkom januára boli zverejnené všetky materiály, ktoré boli predmetom rokovania MsZ. Bolo to predmetom rokovania komisií, mestskej rady. Mám pocit, že poslanci o tom vedeli,“ argumentoval Dobiaš.
Zámer výstavby plavárne s prvkami kúpaliska predstavila radnica na začiatku roka, vybudovať ju chce v nasledujúcich rokoch. Jej podoba vzíde z architektonickej súťaže, náklady na výstavbu predbežne odhadla na šesť až 6,5 milióna eur, využiť chce mimorozpočtové zdroje.
