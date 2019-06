Prievidza: Lúčne kvety na vybraných plochách majú pomôcť hmyzu

Pre znižujúcu sa populáciu hmyzu začali v niektorých európskych mestách nechávať vybrané celé plochy nepokosené, prievidzská samospráva k tomuto riešeniu zatiaľ nepristúpila.

Prievidza 23. júna (TASR) - Vybrané plochy na území Prievidze samospráva vysiala lúčnymi kvetmi. Pomôcť tak chce klesajúcemu trendu rozmanitosti druhov hmyzu, ktorý podľa odborníkov zasiahol strednú Európu.



Pre znižujúcu sa populáciu hmyzu začali v niektorých európskych mestách nechávať vybrané celé plochy nepokosené, prievidzská samospráva k tomuto riešeniu zatiaľ nepristúpila. V minulosti už však vyhovela iniciatíve Parkotvor, ktorá ju požiadala o ponechanie časti parku Skotňa bez kosby. "Nakoniec sme sa rozhodli, a to platí aj pre súčasnú sezónu, ponechať niektoré plochy v meste nedotknuté s tým, že tam vysejeme lúčne kvety. Nepríde nám nateraz prioritné ponechať plochy s nepokosenou trávou, ale pomôcť prírode tým, že urobíme prvotný výsev kvetov. Ide o jeden zo súčasných trendov v oblasti záhradníctva," vysvetlil hovorca mesta Michal Ďureje.



Lúčne kvety, podobne ako v minulých rokoch, pribudli v uplynulom období vo viacerých častiach mesta, mesto ich počas sezóny necháva nedotknuté. Ďureje priznal, že samospráva sa v súvislosti s týmto riešením stretáva s kritikou niektorých obyvateľov. "Nesnažíme sa totiž o výsev nejakého unifikovaného druhu kvetov, ale viacerých druhov kvetín tak, aby tieto plochy kvitli od jari až do neskorej jesene, čím je biodiverzita v prírode zachovaná. Niektorí ľudia však môžu vidieť toto rozhodnutie kriticky s tým, že plocha momentálne kvitne menej či nie je pekná," ozrejmil.



"Hmyz reaguje na pestrosť kvetov, čiže na vône a farby, tým ich opeľuje a napomáha rastlinám rozmnožovať sa a zároveň pre seba získava potravu," uviedla Jana Hvojniková zo Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi.



Upozornila však, že v našom prostredí v poslednom období nie je vidieť motýle, včely a čmeliaky sa vidieť ešte dajú. "Práve preto by som uprednostnila výsev lúčnych kvetov od jari do jesene. Čo sa týka kosby, to rešpektujem, keďže je veľa alergikov. Je to tráva, na ktorú veľmi hmyz nereaguje," uzavrela.



Vynechať kosbu v niektorých častiach mesta samospráva zatiaľ podľa hovorcu neplánuje. "S kosbou pokračujeme podľa stanoveného harmonogramu. Aj vzhľadom na poveternostné podmienky stihneme túto sezónu mesto pokosiť štyrikrát, v týchto dňoch realizujeme druhú kosbu, a to na sídlisku Zapotôčky," dodal.