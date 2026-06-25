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Prievidza má vlastnú suvenírovú bankovku, je na nej Piaristický kostol
Celkový náklad bankovky predstavuje 5000 kusov, z toho 4000 kusov bežného vydania a 1000 kusov špeciálneho vydania so zlatým hologramom.
Autor TASR
Prievidza 25. júna (TASR) - Mesto Prievidza má vlastnú suvenírovú bankovku. Zobrazený je na nej Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, dominanta Prievidze a jedna z najkrajších barokových stavieb strednej Európy. Predaj bankovky spustí radnica v sobotu (27. 6.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Pri príležitosti vydania bankovky vznikla príležitostná zberateľská pečiatka, ktorou si budú môcť návštevníci označiť svoje bankovky. Na pečiatke sa nachádza logo mesta Prievidza a letopočty 1113 - 2026, pripomínajúce prvú písomnú zmienku o meste a rok vydania vôbec prvej prievidzskej nulaeurovej suvenírovej bankovky,“ uviedla Beňadiková.
Celkový náklad bankovky predstavuje 5000 kusov, z toho 4000 kusov bežného vydania a 1000 kusov špeciálneho vydania so zlatým hologramom.
Bankovky si budú môcť záujemcovia zakúpiť osobne v sobotu od 9.00 h do 18.00 h v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza na Námestí slobody. Od 29. júna ich predaj mesto zabezpečí aj v pokladni Domu kultúry Prievidza a na recepcii v Galérii Jabloň.
„Predaj sa uskutoční za presne stanovených podmienok. Pri sériových číslach jeden až 100 bude možné zakúpiť maximálne jeden kus na osobu, pričom konkrétne číslo nebude možné vyberať. Pri číslach 101 až 1000 bude limit stanovený na 15 kusov na osobu, taktiež bez možnosti výberu čísla,“ priblížila Beňadiková a doplnila, že bankovky s číslami nad 1000 budú dostupné bez obmedzenia počtu kusov, avšak rovnako bez možnosti výberu konkrétneho sériového čísla.
„Osobitnú kategóriu tvoria tzv. ročníkové čísla od 1900 do 2026, pri ktorých si bude môcť záujemca vybrať konkrétne číslo podľa dostupnosti. Na tieto bankovky sa vzťahuje limit jeden kus na osobu,“ ozrejmila hovorkyňa mesta.
Zberateľsky atraktívne podľa nej budú aj bankovky so zlatým hologramom, ktoré začínajú číslom 4001, na jednu osobu bude možné zakúpiť maximálne desať kusov, bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
„Mesto Prievidza si zároveň vyhradzuje právo vybrané čísla bankoviek neuviesť do predaja a zaradiť ich do zbierky Pamäť mesta Prievidza,“ dodala Beňadiková.
„Pri príležitosti vydania bankovky vznikla príležitostná zberateľská pečiatka, ktorou si budú môcť návštevníci označiť svoje bankovky. Na pečiatke sa nachádza logo mesta Prievidza a letopočty 1113 - 2026, pripomínajúce prvú písomnú zmienku o meste a rok vydania vôbec prvej prievidzskej nulaeurovej suvenírovej bankovky,“ uviedla Beňadiková.
Celkový náklad bankovky predstavuje 5000 kusov, z toho 4000 kusov bežného vydania a 1000 kusov špeciálneho vydania so zlatým hologramom.
Bankovky si budú môcť záujemcovia zakúpiť osobne v sobotu od 9.00 h do 18.00 h v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza na Námestí slobody. Od 29. júna ich predaj mesto zabezpečí aj v pokladni Domu kultúry Prievidza a na recepcii v Galérii Jabloň.
„Predaj sa uskutoční za presne stanovených podmienok. Pri sériových číslach jeden až 100 bude možné zakúpiť maximálne jeden kus na osobu, pričom konkrétne číslo nebude možné vyberať. Pri číslach 101 až 1000 bude limit stanovený na 15 kusov na osobu, taktiež bez možnosti výberu čísla,“ priblížila Beňadiková a doplnila, že bankovky s číslami nad 1000 budú dostupné bez obmedzenia počtu kusov, avšak rovnako bez možnosti výberu konkrétneho sériového čísla.
„Osobitnú kategóriu tvoria tzv. ročníkové čísla od 1900 do 2026, pri ktorých si bude môcť záujemca vybrať konkrétne číslo podľa dostupnosti. Na tieto bankovky sa vzťahuje limit jeden kus na osobu,“ ozrejmila hovorkyňa mesta.
Zberateľsky atraktívne podľa nej budú aj bankovky so zlatým hologramom, ktoré začínajú číslom 4001, na jednu osobu bude možné zakúpiť maximálne desať kusov, bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
„Mesto Prievidza si zároveň vyhradzuje právo vybrané čísla bankoviek neuviesť do predaja a zaradiť ich do zbierky Pamäť mesta Prievidza,“ dodala Beňadiková.