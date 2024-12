Prievidza má vlastnú vianočnú pesničku, spomína prievidzské osobnosti

Prievidza 26. decembra (TASR) - Mesto Prievidza má vlastnú vianočnú pesničku. Poetickú humornú skladbu pod názvom Vianočnou Prievidzou napísal pesničkár Janko Kulich, spomínajú sa v nej prievidzské osobnosti, miesta i symboly mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Pesnička vznikla na podnet riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Dany Hornej. "Nápad urobiť pesničku pre Prievidzu vznikol počas príprav programu na Vianočné trhy v Prievidzi pred troma mesiacmi. Medzi účinkujúcich sme zaradili aj zoskupenie Janko Kulich & Kolegium. S Jankom sme sa rozprávali o tom, ako ľudia pozitívne reagujú, keď na koncerte, kde práve hrajú, zakomponuje reálie z daného mesta. Hneď som preto zareagovala, aby sme spravili pesničku o Prievidzi," povedala Horná.



Cieľom piesne je podľa nej priniesť do mesta niečo svieže, optimistické, čo ľudí rozveselí, vyčarí úsmev na tvári a čo bude pre Prievidžanov akýmsi vianočným hitom.



Autor skladby do textu piesne vložil viacero odkazov na symboly, ktoré sú pre Prievidzu typické. "Do refrénu pesničky som obsadil prievidzského anjela z erbu mesta, ktorý sedí na strieborných oblakoch a sneží na mesto. Nemohol som vynechať ani Daniela Heviera a jeho Vianočnú poštu, ktorá nás Prievidžanov žijúcich kade-tade na Slovensku volá na sviatky všetkých domov," ozrejmil Kulich.



Text pesničky s humorom spomína i ďalšie osobnosti mesta. "Obyvatelia v nej nájdu športovcov Juraja Kucku, Jozefa Lohyňu, Andreja Sekeru. Tiež majstra pernikára Ertla či známeho mäsiara Borku. V texte sa dokonca humorne parafrázuje známy refrén z inej piesne o Prievidzi," doplnila Beňadiková.



Celú skladbu nahrali hudobníci v nahrávacom štúdiu bubeníka Vladislava Leškovského. Okrem muzikantov zo skupiny Kolegium s Prievidžankou Anitou Gardlíkovou sa v skladbe predstavia aj Peter Kurhajec, ženy zo speváckeho súboru Úsmev a najmä speváčka Lenka Piešová. K piesni nahralo KaSS s autorom i videoklip z nahrávania v štúdiu so zábermi vianočnej Prievidze, skladba vyšla aj ako singel.