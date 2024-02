Prievidza má záujem zrekonštruovať ľadovú plochu na zimnom štadióne

Prievidza 19. februára (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zrekonštruovať ľadovú plochu na zimnom štadióne. Dodávateľa projektovej dokumentácie hľadá cez verejnú súťaž, o financie na zabezpečenie prác sa chce uchádzať z Fondu na podporu športu.



Projektová dokumentácia sa bude týkať rekonštrukcie technológie a stavebných prác, spresnila samospráva vo oznámení vo vestníku verejného obstarávania. "Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa týka potrubných rozvodov v podlahe ľadovej plochy, technologickom kanáli, rozvodov vedúcich do strojovne chladenia a ich napojenia na existujúcu technológiu v päte strojovne chladenia," ozrejmila radnica. Rekonštrukciu samotnej technológie v strojovni chladenia zabezpečilo mesto podľa nej v roku 2010.



"Návrh rekonštrukcie bude zahŕňať odstránenie existujúcich podlahových vrstiev celej ľadovej plochy a s tým súvisiace nevyhnutné úpravy jej okolia. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh novej skladby podlahy ľadovej plochy," doplnila samospráva.



Predpokladané náklady na projektovú dokumentáciu podľa nej mesto určí z doručených ponúk uchádzačov, do úvahy bude brať ponúknutú cenu bez dane z pridanej hodnoty.



Úspešný uchádzač by mal projektové práce dokončiť najneskôr do 70 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.