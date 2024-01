Prievidza mala ku koncu minulého roka 43.060 obyvateľov

Prievidza 16. januára (TASR) - Počet obyvateľov Prievidze opäť medziročne mierne poklesol. Ku koncu minulého roka malo mesto 43.060 obyvateľov, v závere roka 2022 ich žilo v metropole hornej Nitry 43.572. Vyplýva to zo štatistiky radnice. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Medzi Prievidžanmi prevládali ženy, ku koncu vlaňajška ich tam žilo 22.405, mužov bolo 20.655. Vlani sa rodičom s trvalým pobytom v meste narodilo 278 detí, z toho bolo 135 dievčat a 143 chlapcov. Dievčatá rodičia najčastejšie pomenovali Linda, Lucia, Lea, Kristína, medzi chlapcami dominovali Jakubovia, Jonášovia, Filipovia a Adamovia.



V minulom roku zaznamenala matrika 498 úmrtí Prievidžanov, z toho bolo 262 mužov a 236 žien. Do Prievidze sa prisťahovalo 507 ľudí, odsťahovalo sa z nej 930 obyvateľov.



Prievidžania vlani uzatvorili 241 manželstiev, najviac sobášov bolo v septembri, a to 42.