< sekcia Regióny
Prievidza mala ku koncu minulého roka takmer 42.000 obyvateľov
Počas uplynulého roka sa tam narodilo 226 detí, radnica zaznamenala 459 úmrtí.
Autor TASR
Prievidza 19. januára (TASR) - Mesto Prievidza malo k 31. decembru minulého roka 41.986 obyvateľov. V metropole hornej Nitry žilo 21.870 žien a 20.116 mužov. Počas uplynulého roka sa tam narodilo 226 detí, radnica zaznamenala 459 úmrtí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Demografický vývoj v Prievidzi potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Zároveň však ukazuje stabilný prírastok obyvateľov v posledných rokoch a postupné zmierňovanie úbytkov, pretrvávajúci záujem o bývanie v meste a pokračujúce aktivity samosprávy zamerané na podporu mladých rodín a zvyšovanie kvality života,“ tvrdí Beňadiková.
Počas minulého roka sa do mesta prisťahovalo 614 obyvateľov, zatiaľ čo 786 obyvateľov sa z Prievidze odsťahovalo. Celkový počet prírastkov, ktoré tvoria narodení a prisťahovaní obyvatelia, predstavoval 840 osôb. Úbytky zahŕňajúce úmrtia a odsťahovania dosiahli 1245 ľudí.
„Medzi najčastejšie mená detí narodených v roku 2025 patrili Hana, Jasmína, Sofia a Eliška, u chlapcov to boli Mateo, Leo, Damián, Jakub a Filip. Objavili sa aj netradičné mená, ako Zoe, Aria, Dália, Tamia, Noel, Leon Maxim, Eren či Leonard,“ priblížila ďalej hovorkyňa.
Prírastky obyvateľstva sa za obdobie posledných rokov podľa nej pohybujú približne v pásme 800 až 850 osôb ročne, čo znamená, že mesto si dlhodobo udržiava stabilnú úroveň prírastku. „Aj v roku 2025 bol prírastok na úrovni 840 osôb, čím sa potvrdzuje, že Prievidza si zachováva atraktivitu a schopnosť získavať nových obyvateľov,“ ozrejmila s tým, že v porovnaní s rokom 2020 je zároveň viditeľné zníženie úbytkov obyvateľstva. „Kým v roku 2020 predstavoval úbytok 1381 osôb, v roku 2025 dosiahol 1245 osôb, čo je priaznivý posun smerom k stabilizácii celkového vývoja,“ spresnila.
Celkový vývoj v posledných piatich rokoch podľa Beňadikovej tak ukazuje, že aj keď demografia prináša prirodzené výzvy, Prievidza si udržiava stabilný prírastok a zároveň postupne zmierňuje dosahy úbytkov.
„Mesto si je týchto demografických výziev vedomé a dlhodobo prijíma opatrenia na podporu kvality života a zatraktívnenie mesta najmä pre mladé rodiny. Zameriava sa na rozvoj bývania, zlepšovanie verejných priestorov, podporu školstva, voľnočasových aktivít, dostupných služieb a vytváranie priaznivého prostredia pre rodinný život,“ dodala hovorkyňa.
„Demografický vývoj v Prievidzi potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Zároveň však ukazuje stabilný prírastok obyvateľov v posledných rokoch a postupné zmierňovanie úbytkov, pretrvávajúci záujem o bývanie v meste a pokračujúce aktivity samosprávy zamerané na podporu mladých rodín a zvyšovanie kvality života,“ tvrdí Beňadiková.
Počas minulého roka sa do mesta prisťahovalo 614 obyvateľov, zatiaľ čo 786 obyvateľov sa z Prievidze odsťahovalo. Celkový počet prírastkov, ktoré tvoria narodení a prisťahovaní obyvatelia, predstavoval 840 osôb. Úbytky zahŕňajúce úmrtia a odsťahovania dosiahli 1245 ľudí.
„Medzi najčastejšie mená detí narodených v roku 2025 patrili Hana, Jasmína, Sofia a Eliška, u chlapcov to boli Mateo, Leo, Damián, Jakub a Filip. Objavili sa aj netradičné mená, ako Zoe, Aria, Dália, Tamia, Noel, Leon Maxim, Eren či Leonard,“ priblížila ďalej hovorkyňa.
Prírastky obyvateľstva sa za obdobie posledných rokov podľa nej pohybujú približne v pásme 800 až 850 osôb ročne, čo znamená, že mesto si dlhodobo udržiava stabilnú úroveň prírastku. „Aj v roku 2025 bol prírastok na úrovni 840 osôb, čím sa potvrdzuje, že Prievidza si zachováva atraktivitu a schopnosť získavať nových obyvateľov,“ ozrejmila s tým, že v porovnaní s rokom 2020 je zároveň viditeľné zníženie úbytkov obyvateľstva. „Kým v roku 2020 predstavoval úbytok 1381 osôb, v roku 2025 dosiahol 1245 osôb, čo je priaznivý posun smerom k stabilizácii celkového vývoja,“ spresnila.
Celkový vývoj v posledných piatich rokoch podľa Beňadikovej tak ukazuje, že aj keď demografia prináša prirodzené výzvy, Prievidza si udržiava stabilný prírastok a zároveň postupne zmierňuje dosahy úbytkov.
„Mesto si je týchto demografických výziev vedomé a dlhodobo prijíma opatrenia na podporu kvality života a zatraktívnenie mesta najmä pre mladé rodiny. Zameriava sa na rozvoj bývania, zlepšovanie verejných priestorov, podporu školstva, voľnočasových aktivít, dostupných služieb a vytváranie priaznivého prostredia pre rodinný život,“ dodala hovorkyňa.