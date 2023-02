Materiály v Prievidzi budú prerokovávať len vecne príslušné komisie

Prievidza 27. februára (TASR) - Materiály a interné predpisy na rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) budú po novom prerokovávať len príslušné komisie pri mestskom parlamente, ktorých sa vecne týkajú. Zmenou samospráva sleduje zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti. Doplnok k rokovaciemu poriadku MsZ, ktorý ju zavádza, schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. K úprave pristúpili i v rokovacích poriadkoch mestskej rady (MsR), komisií a štatúte výborov volebných obvodov.



Zmena rokovacieho poriadku MsZ reaguje i na úpravu názvov komisií, zavádza tiež možnosť schválenia stálej návrhovej komisie.



Samospráva pristúpila i k úprave rokovacieho poriadku mestskej rady. Jej neverejné rokovanie sa bude môcť uskutočniť počas núdzového alebo výnimočného stavu, nie počas mimoriadnej situácie. Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľov radnica rovnako zavádza povinnosť zverejňovať pozvánku s programom rokovania na webové sídlo mesta.



Rokovací poriadok komisií pri MsZ tiež počíta s možnosťou alternatívnej formy rokovania, a to v odôvodnených prípadoch prostredníctvom videokonferencie, prípadne sa člen komisie na základe individuálnej požiadavky môže zapojiť na prezenčné rokovanie cez vlastné technické zariadenie. Rokovací poriadok zároveň definuje spôsob písomného hlasovania, tzv. per rollam. Radnica bude rovnako uverejňovať pozvánky s programom na rokovania na webovom sídle mesta.



Formou videokonferencie sa budú môcť v odôvodnených prípadoch uskutočňovať i zasadnutia výborov volebných obvodov, vyplýva to z doplnku k štatútu výborov.