Škôlky v Prievidzi budú prijímať žiadosti o prijatie začiatkom mája

Prievidza 2. apríla (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú od rodičov prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v budúcom školskom roku začiatkom mája. Informovala o tom radnica na webe mesta.



Žiadosti bude 11 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijímať vo svojich priestoroch 2., 3. a 6. mája od 8.00 h do 16.30 h.



MŠ na predprimárne vzdelávanie môžu prijať dieťa vo veku od troch rokov a dieťa od dovŕšenia dvoch rokov, len ak sú v MŠ vytvorené vhodné kapacitné, personálne a materiálne podmienky. Pre deti, ktoré dosiahnu do 31. augusta 2024 vek päť rokov, je predprimárne vzdelávanie povinné.



"Dieťa sa do MŠ prijíma len na základe písomnej žiadosti, ktorú rodič predkladá spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od ošetrujúceho detského lekára," pripomenula radnica.