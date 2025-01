Prievidza chce investovať do školstva, kultúry i verejného priestoru

Prievidza 3. januára (TASR) - Mesto Prievidza chce v tomto roku investovať do školstva, kultúry i obnovy verejného priestoru. Pripravuje i projekty na rekonštrukciu športovej infraštruktúry. Uviedla to primátorka Katarína Macháčková vo svojom novoročnom príhovore, ktorý samospráva zverejnila na webe mesta.



"Schválené zmeny vo financovaní samospráv, najmä zníženie podielovej dane, ovplyvnili možnosti mnohých miest a obcí. Napriek týmto prekážkam sme v Prievidzi dokázali zostaviť rozpočet na rok 2025, ktorý nielenže zabezpečuje plynulé fungovanie nášho mesta, ale prináša aj dôležité investície pre našu komunitu," skonštatovala Macháčková.



Prioritou metropoly hornej Nitry podľa nej zostáva školstvo, do tejto oblasti plánuje investovať viac ako 21 miliónov eur. "Materské školy a vzdelávacie inštitúcie budú aj naďalej naším hlavným zameraním, pretože veríme, že investícia do vzdelania je investíciou do budúcnosti," podotkla.



Významnú pozornosť bude samospráva venovať aj komunálnej infraštruktúre, plánuje pokračovať v príprave opráv a modernizácie chodníkov a ciest, autobusových zastávok a projektov zameraných na odstraňovanie bariér. Na prípravnú a realizačnú fázu týchto projektov vyčlenila radnica v rozpočte viac ako 1,5 milióna eur.



"Rovnako nás čakajú investície do kultúry. Viac ako milión eur pôjde na podporu kultúrnych podujatí, mestských knižníc a rekonštrukciu kultúrnych domov vo Veľkej a Malej Lehôtke. Okrem toho plánujeme vybudovanie nového pódia so zastrešením na Námestí slobody," priblížila ďalej primátorka.



Mesto sa v tomto roku zameria i na revitalizáciu vnútroblokov, obnovu parkov, rekonštrukciu pešej zóny a zavedenie vodozádržných opatrení. "V nasledujúcom období nás čakajú realizácie viacerých projektov - revitalizácia vnútrobloku a športovej zóny na Ulici M. Mišíka, skrášlenie vnútrobloku na Šulekovej ulici a Ulici I. Bukovčana, rekonštrukcia pešej zóny na Ulici K. Novackého, revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice a na Baníckej ulici. Tieto projekty nielen zlepšia estetiku mesta, ale prispejú aj k ochrane životného prostredia," konkretizovala Macháčková.



Medzi významné plány samosprávy podľa nej patrí aj zámer obnovy športovej haly, pre ktorý bude v tomto roku zabezpečovať spracovanie projektovej dokumentácie, rovnako projekt rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna a rekonštrukcia lávky pre peších ponad železnicu za viac ako 280.000 eur.



"Mnohé samosprávy boli nútené obmedziť svoje dotácie alebo ich úplne zastaviť. V Prievidzi sme sa však rozhodli ísť inou cestou - dotácie zachovávame a naďalej podporujeme oblasti kultúry, športu, zelených projektov, sociálnych služieb či organizácií, ktoré prispievajú k lepšiemu životu v našom meste," dodala primátorka.