Prievidza chce na opatrovateľskú službu získať mimorozpočtové zdroje

Prievidza 11. marca (TASR) - Mesto Prievidza chce získať na financovanie opatrovateľskej služby mimorozpočtové zdroje. Od štátu cez národný projekt žiada nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,76 milióna eur. Ak bude úspešné, avizovalo zníženie poplatku pre príjemcov tejto sociálnej pomoci.



Podanie žiadosti o NFP schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom februára. "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej môžu i samosprávy žiadať finančné prostriedky na opatrovateľskú službu. Tento projekt sme nazvali Opatrovateľská služba v meste Prievidza III, keďže ide už o jeho tretie pokračovanie," uviedol vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Žiadateľom bude podľa neho štát preplácať za jednu hodinu opatrovateľskej služby sumu 7,93 eura. Oprávnené obdobie je od 1. januára 2024 až do 31. decembra 2025. "Predpokladaný rozpočet projektu je vo výške 1.760.650,30 eura. Mesto sa na financovaní projektu podieľať nebude, všetko je hradené z finančných prostriedkov poskytovateľa," doplnil Benca.



Samospráva podľa neho predpokladá, že o tom, či bola so žiadosťou úspešná, by mohla vedieť už počas marca.



Získanie mimorozpočtových zdrojov na zabezpečenie sociálnej služby mestu zníži náklady na jej poskytovanie. Samospráva už skôr avizovala, že v prípade schválenia NFP zníži poplatok pre jej príjemcov na 2,5 eura za hodinu.



Všeobecne záväzné nariadenie o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza, ktoré zahŕňalo aj zvýšenie ceny za opatrovateľskú službu, schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani v lete. "Schválená sadzba štyri eurá za hodinu reflektovala na zvýšené náklady a zahŕňala poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorá obsahovala úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, prípravu jedla, zohrievanie jedla, donášku jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad, ako aj úkony starostlivosti o domácnosť," pripomenula hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Projekt mestu nepokryje kompletné ekonomicky oprávnené náklady, službu tak bude musieť naďalej čiastočne dofinancovať zo svojho rozpočtu.