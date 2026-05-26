Prievidza chce zaviesť na školách bezlepkovú stravu
Autor TASR
Prievidza 26. mája (TASR) - Mesto Prievidza plánuje od budúceho školského roka rozšíriť možnosti školského stravovania pre deti so špeciálnymi stravovacími potrebami. Prostredníctvom základných škôl (ZŠ) preto realizuje prieskum záujmu rodičov o zabezpečenie bezlepkovej stravy pre žiakov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková tvrdí, že mesto dlhodobo vníma potrebu vytvárať inkluzívne a bezpečné prostredie aj v oblasti školského stravovania. Prieskum preto podľa nej pomôže nastaviť systém tak, aby čo najlepšie reagoval na potreby rodín a zároveň umožnil efektívne zabezpečenie distribúcie diétnej stravy na školách.
Cieľom prieskumu je zistiť reálny záujem rodín o túto formu diétneho stravovania a zároveň vytvoriť podmienky na to, aby deti s celiakiou alebo inými zdravotnými obmedzeniami mohli navštevovať školu bez komplikácií spojených so stravovaním.
„Bezlepkové obedy bude pripravovať školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou na Malonecpalskej ulici, ktorá má s prípravou diétneho stravovania dlhoročné skúsenosti. Následne bude strava distribuovaná podľa požiadaviek priamo do jednotlivých škôl,“ priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.
Jedáleň pri ZŠ s MŠ Malonecpalská jedlá pripravuje za dodržiavania prísnych hygienických noriem a s dôrazom na prevenciu kontaminácie lepkom. Dlhoročná vedúca školskej jedálne Magdaléna Lukáčová potvrdila, že príprava takejto stravy si vyžaduje maximálnu precíznosť. „K bezlepkovej strave pristupujeme s veľkou zodpovednosťou. Dbáme na každý detail, dodržiavame prísne postupy a neustále sa vzdelávame. Vieme, že ide o zdravie detí. Aj preto nás teší, že záujem o takéto stravovanie každým rokom rastie,“ podotkla Lukáčová.
Beňadiková pripomenula, že bezlepková diéta je nevyhnutná najmä pre pacientov s celiakiou, no čoraz častejšie ju potrebujú dodržiavať aj deti s potravinovými alergiami, tráviacimi ťažkosťami či ďalšími zdravotnými diagnózami. „Dodržiavanie správne nastavenej diéty je pritom kľúčové pre ich zdravý vývoj a každodenné fungovanie,“ doplnila.
Rodičia podľa nej majú možnosť vyjadriť svoj záujem prostredníctvom školských komunikačných systémov. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad pre ďalšie organizačné zabezpečenie služby v novom školskom roku.
