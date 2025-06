Prievidza doplnila na psie cvičisko v Čerešňovom sade nové vybavenie

Prievidza 26. júna (TASR) - Mesto Prievidza doplnilo na psie cvičisko v Čerešňovom sade na sídlisku Kopanice nové vybavenie. Za prekážky, ktoré sú pre malé i väčšie psy, zaplatilo viac ako 6400 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Cvičisko je rozdelené na dve časti - podľa veľkosti psov, čím sa zabezpečuje komfort a bezpečnosť všetkých návštevníkov. „V časti určenej pre menšie psy sú prekážky prispôsobené ich potrebám a fyzickým možnostiam, konkrétne ide o skokovú prekážku veľkosti S, šesťprvkový slalom, šikmú stenu, nižšiu kladinu a cvičebný stôl,“ priblížila Beňadiková. Vo výbehu pre väčšie psy sa podľa nej zase nachádza náročnejšie vybavenie - skokové prekážky veľkostí M aj L, dvanásťprvkový slalom, vyššia kladina, šikmá stena a stôl.



„Rozsah prác zahŕňal dovoz špeciálnych výcvikových prvkov priamo na miesto, ich odbornú montáž a osadenie do betónových kotviacich prvkov, ako aj úpravu terénu po ukončení stavebných prác,“ konkretizovala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová. Zákazku zrealizovala spoločnosť Anoverd so sídlom v obci Ladice, pričom celková investícia dosiahla sumu 6494,40 eura.



Viceprimátor Norbert Turanovič vysvetlil, že nové prekážky poskytnú psíkom nielen možnosť na športové vyžitie, ale predovšetkým podporujú rozvoj ich pohyblivosti, obratnosti a zručností.



Nové vybavenie cvičiska v Čerešňovom sade nadväzuje na psie ihrisko na sídlisku Žabník, ktoré samospráva spolu so súkromnými partnermi zabezpečila v uplynulom období.