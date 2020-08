Prievidza je na druhú vlnu pandémie pripravená

Prievidza 14. augusta (TASR) – Prievidza je na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravená. Mesto nakúpilo ochranné pomôcky aj dezinfekciu. Opatrenia a aktuálnu epidemiologickú situáciu konzultuje s hygienikmi. TASR o tom v piatok informoval vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.



„Na druhú vlnu pandémie sme boli po skúsenostiach z prvej vlny oveľa lepšie pripravení. Boli sme už zásobení ochrannými pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami, takisto sme mali skúsenosti so zavádzaním opatrení, ako i s efektívnou komunikáciou a súčinnosťou s ostatnými orgánmi," skonštatoval Vlčko.



Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach sa mesto a ním zriadené organizácie podľa neho rozhodli od 31. júla zrušiť verejné hromadné podujatia s počtom viac ako desať osôb.



„Boli sme tiež súčinní pri vykonávaní opatrení s dôrazom na dodržiavanie opatrení v nočných prevádzkach, ktoré vykonával RÚVZ Prievidza v spolupráci s políciou," doplnil.



Mesto má v súčasnosti k dispozícii dostatok ochranných pomôcok. „Po uvoľnení opatrení sme sa nimi predzásobili, keďže sme očakávali možnosť príchodu ďalších vĺn nákazy. Mnohé tovary už v súčasnosti nie sú nedostatkové, ako to bolo v prvej vlne pandémie. S ponukou dodávok rúšok a dezinfekčných prostriedkov nás oslovujú rôzne spoločnosti prakticky na dennej báze," ozrejmil vedúci kancelárie primátorky.



Samospráva zatiaľ testovať zamestnancov mestského úradu podľa neho neplánuje, skúsenosť má však s plošným testovaním zamestnancov v zariadení pre seniorov počas prvej vlny pandémie.



„V súčasnosti sa zatiaľ medzi zamestnancami MsÚ nevyskytol prípad nákazy novým koronavírusom, preto takéto opatrenie nateraz neplánujeme. Podľa aktuálneho vývoja situácie ho však do budúcna nevylučujeme," spomenul.



Prievidzská radnica úzko spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravia Prievidza a opatrenia zavádza po vzájomnej konzultácii, podľa aktuálneho vývoja hygienicko-epidemiologickej situácie.



„Naďalej však platia všetky všeobecne platné opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok vo verejných budovách, obchodných prevádzkach či v prostriedkoch hromadnej dopravy. Tieto naďalej obyvateľom mesta pripomíname a považujeme ich za základ úspešného zvládnutia mimoriadnej situácie," dodal Vlčko.