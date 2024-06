Prievidza opraví problémový žľab na autobusovej stanici

Prievidza 13. júna (TASR) - Mesto Prievidza opraví odvodňovací líniový žľab na autobusovej stanici. Žľab osadili ako súčasť projektu rekonštrukcie stanice, časom začal vykazovať poškodenie a spôsobuje problémy počas premávky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Samospráva prostredníctvom verejnej súťaže hľadá dodávateľa projektu, technickú dokumentáciu použije ako podklad na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné práce," uviedla Krajčiová. Technický podklad bude podľa nej riešiť návrh opravy odvodňovacieho líniového žľabu, ktorý je osadený v miestnej ceste na stanici v časti mestskej hromadnej dopravy.



Žľab zrealizoval dodávateľ ako súčasť rekonštrukcie a modernizácie časti autobusovej stanice v období od apríla 2020 do januára 2021. "Dielo je v záruke do januára 2026 a je súčasťou projektu Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok," ozrejmila ďalej Krajčiová.



Osadený žľab s mrežou a dvoma bodmi kotvenia začal časom používaním vykazovať poškodenie. "Začali sa uvoľňovať skrutky roštu, určitá časť žľabu vystupuje nad okolitú vozovku, respektíve ich liatinová hrana je odokrytá či poškodená. Ďalšia časť žľabu je zase poklesnutá," opísala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová. V mieste priechodu pre chodcov je podľa nej poklesnutá časť konštrukcie miestnej cesty v bezprostrednom okolí žľabu a poškodená, respektíve narušená je aj pružná asfaltová zálievka v styku so žľabom.



"Zástupca výrobcu žľabu mestu odporučil opravu formou výmeny pôvodného liatinového roštu za nový so štvornásobným kotvením, čím by sa eliminovalo klepotanie roštov a ich možné následné poškodenie," dodala Krajčiová.