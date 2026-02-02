< sekcia Regióny
Prievidza pokračuje s kurzmi korčuľovania pre predškolákov
Predškoláci v prievidzských MŠ majú v rámci rozvoja pohybu viacero možností, ako športovať, zlepšovať svoju kondíciu a získavať nové zručnosti.
Autor TASR
Prievidza 2. februára (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje s kurzmi korčuľovania pre predškolákov. Deti z materských škôl (MŠ) absolvujú pohybovú prípravu priamo na zimnom štadióne pod vedením trénerov, v januári si ju vyskúšali predškoláci z MŠ na Ulici P. Benického. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Predškoláci v prievidzských MŠ majú v rámci rozvoja pohybu viacero možností, ako športovať, zlepšovať svoju kondíciu a získavať nové zručnosti. „Mesto dlhodobo podporuje športové aktivity detí už v útlom veku a aj naďalej systematicky rozvíja zdravý životný štýl a športové návyky svojich najmenších obyvateľov. Okrem obľúbeného minibasketu, futbalovej iniciatívy Dajme spolu gól či plaveckých kurzov majú predškoláci aj kurz korčuľovania priamo na zimnom štadióne pod vedením skúsených trénerov,“ uviedla Beňadiková.
Cieľom korčuliarskeho kurzu je podľa nej podporiť prirodzený pohyb detí a rozvíjať ich pohybové schopnosti. „Deti si zábavnou formou zlepšujú hrubú motoriku, rovnováhu aj koordináciu, pričom sa zároveň učia správnemu držaniu tela a zdravému pohybu. Najdôležitejšie však je, že si budujú pozitívny vzťah k športu a získavajú sebadôveru pri prekonávaní vlastných obáv,“ priblížila a doplnila, že tréneri pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, s trpezlivosťou a rešpektom. „Dôraz kladú na bezpečnosť a postupné napredovanie - od prvých krokov na ľade, cez udržanie rovnováhy až po samostatný pohyb,“ dodala.
Predškoláci v prievidzských MŠ majú v rámci rozvoja pohybu viacero možností, ako športovať, zlepšovať svoju kondíciu a získavať nové zručnosti. „Mesto dlhodobo podporuje športové aktivity detí už v útlom veku a aj naďalej systematicky rozvíja zdravý životný štýl a športové návyky svojich najmenších obyvateľov. Okrem obľúbeného minibasketu, futbalovej iniciatívy Dajme spolu gól či plaveckých kurzov majú predškoláci aj kurz korčuľovania priamo na zimnom štadióne pod vedením skúsených trénerov,“ uviedla Beňadiková.
Cieľom korčuliarskeho kurzu je podľa nej podporiť prirodzený pohyb detí a rozvíjať ich pohybové schopnosti. „Deti si zábavnou formou zlepšujú hrubú motoriku, rovnováhu aj koordináciu, pričom sa zároveň učia správnemu držaniu tela a zdravému pohybu. Najdôležitejšie však je, že si budujú pozitívny vzťah k športu a získavajú sebadôveru pri prekonávaní vlastných obáv,“ priblížila a doplnila, že tréneri pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, s trpezlivosťou a rešpektom. „Dôraz kladú na bezpečnosť a postupné napredovanie - od prvých krokov na ľade, cez udržanie rovnováhy až po samostatný pohyb,“ dodala.