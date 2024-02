Prievidza 22. februára (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje s výstavbou spevnených plôch na Ulici M. Rázusa. Do druhej etapy vybudovania parkovacích miest na sídlisku Zapotôčky investuje viac ako 710.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Samospráva ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa prác, výstavbu spevnených plôch zabezpečí spoločnosť Strabag. Zmluvu o dielo s ňou radnica podpíše v najbližších dňoch.



"Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích plôch, prístupovej miestnej obslužnej komunikácie, prepájacích chodníkov," priblížila Krajčiová. Spoločnosť tiež podľa nej zabezpečí úpravu existujúceho chodníka na bezbariérový, vybuduje dažďovú kanalizáciu, retenčnú nádrž, verejné osvetlenie, elektrickú prípojku k prečerpávajúcej nádrži, zrealizuje ochranu existujúcich káblov vysokého napätia, slaboprúdových rozvodov a existujúceho plynovodu, ako i práce, ktoré súvisia so sadovými úpravami.



"Prostredníctvom projektu pokračovania budovania spevnených plôch na Ulici M. Rázusa pribudne v lokalite 134 klasických státí a štyri miesta pre imobilných, čo výrazne zlepší obyvateľom Zapotôčiek situáciu s parkovaním v tejto lokalite," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



So stavebnými prácami začne firma v horizonte jedného mesiaca. Dielo v celkovej hodnote približne 711.000 eur by mala zrealizovať do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, teda do konca leta.