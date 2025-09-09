< sekcia Regióny
ČO SO STARÝM TÁTOŠOM: Prievidza vyšla obyvateľom v ústrety
Aby mohli obyvatelia službu využiť, musia splniť viacero podmienok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza 9. septembra (TASR) - Mesto Prievidza ponúka bezplatný odvoz a spracovanie starého vozidla alebo auta, ktoré nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Službu môžu využiť obyvatelia katastrálnych území Prievidze, Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Služba zahŕňa nielen samotný odvoz, ale aj vyradenie vozidla z evidencie, jeho ekologickú likvidáciu a doručenie potrebných dokladov priamo majiteľovi,“ uviedla Beňadiková. Cieľom služby je podľa nej uľahčiť občanom proces likvidácie starých vozidiel a zároveň prispieť k čistote verejných priestranstiev.
„Odstavené vozidlá sú dlhodobým problémom každého mesta, pretože zaberajú parkovacie miesta a bránia aj v pravidelnej údržbe miestnych komunikácií. Veríme, že táto služba odbremení občanov od zdĺhavej administratívy a bude ich motivovať k odstraňovaniu starých vozidiel,“ ozrejmil viceprimátor Michal Dobiaš.
Bezplatný odvoz starých vozidiel zaviedla samospráva v spolupráci so súkromnou spoločnosťou DE-S-PE už pred časom, službu podľa štatistiky spoločnosti zatiaľ žiadny občan nevyužil.
Aby mohli obyvatelia službu využiť, musia splniť viacero podmienok. „Majiteľ vozidla musí byť jeho výhradným a jediným vlastníkom. Vozidlo nesmie byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a majiteľ sa musí vzdať všetkých majetkových a finančných nárokov voči spoločnosti v súvislosti s vyradením a likvidáciou vozidla,“ vysvetlila Beňadiková.
Na využitie služby je podľa nej potrebné písomne splnomocniť spoločnosť na vykonanie všetkých úkonov. „Splnomocnenie si môžu majitelia vozidiel zabezpečiť osobne v sídle spoločnosti, kde zároveň odovzdajú potrebné doklady od vozidla, prípadne na podateľni Mestského úradu v Prievidzi alebo na mestskej polícii,“ dodala.
„Služba zahŕňa nielen samotný odvoz, ale aj vyradenie vozidla z evidencie, jeho ekologickú likvidáciu a doručenie potrebných dokladov priamo majiteľovi,“ uviedla Beňadiková. Cieľom služby je podľa nej uľahčiť občanom proces likvidácie starých vozidiel a zároveň prispieť k čistote verejných priestranstiev.
„Odstavené vozidlá sú dlhodobým problémom každého mesta, pretože zaberajú parkovacie miesta a bránia aj v pravidelnej údržbe miestnych komunikácií. Veríme, že táto služba odbremení občanov od zdĺhavej administratívy a bude ich motivovať k odstraňovaniu starých vozidiel,“ ozrejmil viceprimátor Michal Dobiaš.
Bezplatný odvoz starých vozidiel zaviedla samospráva v spolupráci so súkromnou spoločnosťou DE-S-PE už pred časom, službu podľa štatistiky spoločnosti zatiaľ žiadny občan nevyužil.
Aby mohli obyvatelia službu využiť, musia splniť viacero podmienok. „Majiteľ vozidla musí byť jeho výhradným a jediným vlastníkom. Vozidlo nesmie byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a majiteľ sa musí vzdať všetkých majetkových a finančných nárokov voči spoločnosti v súvislosti s vyradením a likvidáciou vozidla,“ vysvetlila Beňadiková.
Na využitie služby je podľa nej potrebné písomne splnomocniť spoločnosť na vykonanie všetkých úkonov. „Splnomocnenie si môžu majitelia vozidiel zabezpečiť osobne v sídle spoločnosti, kde zároveň odovzdajú potrebné doklady od vozidla, prípadne na podateľni Mestského úradu v Prievidzi alebo na mestskej polícii,“ dodala.