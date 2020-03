Prievidza pre hrozbu nového koronavírusu sprísnilo režim pri pohreboch

Prievidza 9. marca (TASR) - Samospráva Prievidze v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zatvorí na dva týždne mestskú plaváreň. V sprísnenom režime sa budú uskutočňovať i pohreby. Rodinní príslušníci sa budú môcť so zomrelým príbuzným rozlúčiť len spoza skla vo výstavnej sieni. Informoval o tom v pondelok hovorca mesta Michal Ďureje.



Mestskú plaváreň zatvoria v utorok (10. 3.), športovisko nebude môcť verejnosť využívať dva týždne. Mesto zároveň ruší celomestské podujatia, pondelkové oslavy Medzinárodného dňa žien a Deň učiteľov, ktorý sa mal uskutočniť 27. marca. Odovzdávanie mestských ocenení Prievidzský anjel sa uskutoční v inom termíne.



Opatrenia pre zamedzenie šírenia ochorenia prijali i Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) ako správca pohrebísk. Od minulého týždňa opakovane dezinfikujú v dome smútku kľučky či toalety a ďalšie priestory. TSMPD počnúc pondelkom žiada návštevníkov, aby v maximálnej miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch len na najbližšiu rodinu a požiadali známych, aby sa na nich nezúčastňovali. Spoločnosť zároveň neumožní vstup rodinným príslušníkom zomrelých do priestoru domu smútku za účelom lúčenia sa so zomrelým v bezprostrednej blízkosti.