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Prievidza prijala pre vysoké teploty viaceré opatrenia
V meste sa nachádzajú tri pitné fontánky - dve na Námestí slobody a jedna na Námestí J. C. Hronského pri hoteli, všetky sú v plnej prevádzke.
Autor TASR
Prievidza/Handlová 24. júna (TASR) - Opatrenia v súvislosti s vysokými teplotami prijala i samospráva Prievidze. Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii viaceré vodné prvky, v stredu začne mesto i s kropením miestnych komunikácií. V Handlovej a jej mestskej časti Nová Lehota prevádzkovateľ verejného vodovodu zase zaznamenal pokles výdatnosti vodného zdroja, obyvatelia tak môžu vodu využívať len na pitné a hygienické účely.
„Mesto Prievidza sa na letné obdobie pripravilo v predstihu. Na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského sú už v prevádzke vodné hmly, rovnako je k dispozícii aj fontána na Námestí slobody, ktorú ocenia najmä deti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Pripomenula, že v meste sa nachádzajú tri pitné fontánky - dve na Námestí slobody a jedna na Námestí J. C. Hronského pri hoteli, všetky sú v plnej prevádzke.
„Samospráva rovnako začína s kropením miestnych komunikácií, ktoré je naplánované v najbližších dňoch v prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt. Čo sa týka stránkových hodín mestského úradu, tie zostávajú v bežnom režime,“ doplnila Beňadiková.
Opatrenia, ktoré zohľadňujú vyššie teploty, prijali aj v zariadení pre seniorov. „Ide predovšetkým o upravený pitný režim pre klientov, prispôsobenie oblečenia, presun aktivít do skorých ranných hodín a odporúčanie tráviť čas vo vnútorných priestoroch,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.
Obmedzenia v súvislosti s vysokými teplotami a so suchom sa dotkli zase obyvateľov Handlovej. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v Handlovej a mestskej časti Nová Lehota oznámila, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok zaznamenala pokles výdatnosti vodného zdroja, z ktorého zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obyvateľov pripojených na verejný vodovod.
„Spoločnosť tiež zaznamenala v danej lokalite zvýšenú spotrebu pitnej vody. Obyvateľov preto žiada, aby pitnú vodu z verejného vodovodu odoberali v júni, júli a auguste výhradne na pitné a hygienické účely,“ ozrejmila samospráva na webe mesta. Používanie pitnej vody preto spoločnosť podľa nej zakázala na polievanie záhrad, umývanie áut či napúšťanie bazénov.
„V prípade, že sa obmedzenia v danej lokalite na odber pitnej vody nebudú dodržiavať, spoločnosť bude nútená pitnú vodu regulovať. Zároveň je dôležité, aby si občania skontrolovali stav vodovodnej prípojky, aby sa zamedzilo prípadným únikom vody,“ upozornila samospráva.
„Mesto Prievidza sa na letné obdobie pripravilo v predstihu. Na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského sú už v prevádzke vodné hmly, rovnako je k dispozícii aj fontána na Námestí slobody, ktorú ocenia najmä deti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Pripomenula, že v meste sa nachádzajú tri pitné fontánky - dve na Námestí slobody a jedna na Námestí J. C. Hronského pri hoteli, všetky sú v plnej prevádzke.
„Samospráva rovnako začína s kropením miestnych komunikácií, ktoré je naplánované v najbližších dňoch v prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt. Čo sa týka stránkových hodín mestského úradu, tie zostávajú v bežnom režime,“ doplnila Beňadiková.
Opatrenia, ktoré zohľadňujú vyššie teploty, prijali aj v zariadení pre seniorov. „Ide predovšetkým o upravený pitný režim pre klientov, prispôsobenie oblečenia, presun aktivít do skorých ranných hodín a odporúčanie tráviť čas vo vnútorných priestoroch,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.
Obmedzenia v súvislosti s vysokými teplotami a so suchom sa dotkli zase obyvateľov Handlovej. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v Handlovej a mestskej časti Nová Lehota oznámila, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok zaznamenala pokles výdatnosti vodného zdroja, z ktorého zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obyvateľov pripojených na verejný vodovod.
„Spoločnosť tiež zaznamenala v danej lokalite zvýšenú spotrebu pitnej vody. Obyvateľov preto žiada, aby pitnú vodu z verejného vodovodu odoberali v júni, júli a auguste výhradne na pitné a hygienické účely,“ ozrejmila samospráva na webe mesta. Používanie pitnej vody preto spoločnosť podľa nej zakázala na polievanie záhrad, umývanie áut či napúšťanie bazénov.
„V prípade, že sa obmedzenia v danej lokalite na odber pitnej vody nebudú dodržiavať, spoločnosť bude nútená pitnú vodu regulovať. Zároveň je dôležité, aby si občania skontrolovali stav vodovodnej prípojky, aby sa zamedzilo prípadným únikom vody,“ upozornila samospráva.