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Prievidza pripravuje ďalšie parkovacie miesta na sídlisku Píly
Cena za vypracovanie oboch stupňov projektovej dokumentácie predstavuje spolu 5658 eur.
Autor TASR
Prievidza 2. septembra (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje ďalšie možnosti parkovania na sídlisku Píly. Nové státia plánuje vybudovať na Malookružnej ulici pri bytových domoch číslo 51 až 55, na rekonštrukciu spevnenej plochy zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Spomenula, že parkovanie patrí medzi témy, ktoré sa pravidelne objavujú v podnetoch obyvateľov. „Najmä v lokalitách, ktoré vznikali v období výrazne nižšieho počtu automobilov, dnes existujúca dopravná infraštruktúra často nedokáže reagovať na súčasné nároky. Mesto preto postupne preveruje možnosti, ako existujúce priestory využiť efektívnejšie a vytvoriť lepšie podmienky na parkovanie,“ priblížila.
Samospráva preto zadala zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu spevnenej plochy - Malookružná ulica číslo 51 - 55. „Dokumentácia bude spracovaná najskôr v stupni stavebný zámer a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia aj v stupni projekt stavby,“ ozrejmila Beňadiková.
Doplnila, že zhotoviteľom projektovej dokumentácie je spoločnosť značenie.sk, projektová dokumentácia pre stavebný zámer má byť podľa zmluvy dokončená a odovzdaná do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, projekt stavby následne do 30 dní od písomnej výzvy mesta po právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere.
Cena za vypracovanie oboch stupňov projektovej dokumentácie predstavuje spolu 5658 eur, pričom ďalších 615 eur je určených na výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby. Po vypracovaní projektovej dokumentácie bude mesto poznať presné technické riešenie, rozsah plánovanej investície aj jej predpokladané náklady.
Príprava projektu na Malookružnej ulici nadväzuje na ďalšie aktivity mesta zamerané na zlepšovanie podmienok na parkovanie. „Aktuálne sa pripravujú a realizujú riešenia aj na sídlisku Píly. Na Ulici B. Björnsona pribudne 24 nových parkovacích miest a ďalší projekt mesto pripravuje vo vnútrobloku ulíc Súbežná, J. Kráľa a Malá, kde chce využiť existujúcu nevyužívanú asfaltovú plochu,“ avizovala hovorkyňa.
Mesto podľa nej zároveň pri nových parkovacích plochách hľadá rovnováhu medzi potrebami motoristov a zachovaním kvalitného verejného priestoru. „Každé riešenie musí zohľadňovať technické možnosti územia, inžinierske siete, bezpečný pohyb chodcov, zeleň aj ďalšie funkcie, ktoré verejný priestor plní,“ dodala.
Spomenula, že parkovanie patrí medzi témy, ktoré sa pravidelne objavujú v podnetoch obyvateľov. „Najmä v lokalitách, ktoré vznikali v období výrazne nižšieho počtu automobilov, dnes existujúca dopravná infraštruktúra často nedokáže reagovať na súčasné nároky. Mesto preto postupne preveruje možnosti, ako existujúce priestory využiť efektívnejšie a vytvoriť lepšie podmienky na parkovanie,“ priblížila.
Samospráva preto zadala zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu spevnenej plochy - Malookružná ulica číslo 51 - 55. „Dokumentácia bude spracovaná najskôr v stupni stavebný zámer a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia aj v stupni projekt stavby,“ ozrejmila Beňadiková.
Doplnila, že zhotoviteľom projektovej dokumentácie je spoločnosť značenie.sk, projektová dokumentácia pre stavebný zámer má byť podľa zmluvy dokončená a odovzdaná do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, projekt stavby následne do 30 dní od písomnej výzvy mesta po právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere.
Cena za vypracovanie oboch stupňov projektovej dokumentácie predstavuje spolu 5658 eur, pričom ďalších 615 eur je určených na výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby. Po vypracovaní projektovej dokumentácie bude mesto poznať presné technické riešenie, rozsah plánovanej investície aj jej predpokladané náklady.
Príprava projektu na Malookružnej ulici nadväzuje na ďalšie aktivity mesta zamerané na zlepšovanie podmienok na parkovanie. „Aktuálne sa pripravujú a realizujú riešenia aj na sídlisku Píly. Na Ulici B. Björnsona pribudne 24 nových parkovacích miest a ďalší projekt mesto pripravuje vo vnútrobloku ulíc Súbežná, J. Kráľa a Malá, kde chce využiť existujúcu nevyužívanú asfaltovú plochu,“ avizovala hovorkyňa.
Mesto podľa nej zároveň pri nových parkovacích plochách hľadá rovnováhu medzi potrebami motoristov a zachovaním kvalitného verejného priestoru. „Každé riešenie musí zohľadňovať technické možnosti územia, inžinierske siete, bezpečný pohyb chodcov, zeleň aj ďalšie funkcie, ktoré verejný priestor plní,“ dodala.