Prievidza rozšírila službu nákupov potravín aj pre nakazených

Prievidza 23. marca (TASR) - Mesto Prievidza rozšírilo službu v podobe nákupov základných životných potrieb aj pre obyvateľov, ktorí sú pozitívne testovaní na nový koronavírus. Zamestnanci mestského úradu zabezpečia nákupy za prísnych hygienických opatrení, informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Samospráva už dlhšie poskytuje túto sociálnu službu pre osamelých zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov, ako i seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta. "Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ nahlásiť v pracovné dni v čase od 8.00 h do 12.00 h na telefónnom čísle 0904 752 665 alebo emailom na adrese potraviny@prievidza.sk," pripomenul Ďureje.



Jeden nákup nesmie presiahnuť váhu piatich kilogramov. V rámci tejto sociálnej pomoci mesto výlučne zabezpečuje základné potraviny, hygienické potreby a voľnopredajné lieky. Objednávku a nákup do jednej domácnosti vykonajú zamestnanci maximálne dva razy do týždňa.