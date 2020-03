Prievidza spustila pre nový koronavírus dobrovoľnícky program

Prievidza 20. marca (TASR) - Mesto Prievidza spúšťa v súvislosti so šírením nového koronavírusu dobrovoľnícky program. V rámci neho budú dobrovoľníci poskytovať pomoc ľuďom patriacim do rizikových skupín alebo tým, ktorí si sami v období mimoriadnej situácie nedokážu zabezpečiť základné potreby. Informoval o tom v piatok hovorca mesta Michal Ďureje.



"Opatrenia zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19 sú spojené s viacerými obmedzeniami. V tejto súvislosti evidujeme čoraz viac záujemcov, ktorí sú ochotní obyvateľom svojho mesta pomôcť. Preto spúšťame program, v rámci ktorého sa zabezpečí koordinácia dobrovoľníkov tak, aby sme čo najefektívnejšie dokázali pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú," vysvetlil Ďureje.



Cieľom programu je v prvej fáze zoskupiť čo najviac dobrovoľníkov, následne im priradiť úlohy a zabezpečiť ich realizáciu. Dobrovoľníci sa môžu nahlásiť na telefónne číslo 0904 752 611 v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h, prípadne vyplniť formulár na stránke mesta. "Všetci dobrovoľníci sa môžu pridať do skupiny Prievidza pomáha na Facebooku, kde sa bude vytvárať komunita ochotných dobrovoľníkov a tiež bude pomáhať pri zbere potrieb, pre ktoré sa v Prievidzi hľadajú dobrovoľníci," ozrejmil hovorca mesta.



Na Slovensku sú zatvorené mnohé obchody, služby a verejné inštitúcie, čo podľa neho značne komplikuje život obyvateľom. "V Prievidzi zároveň premáva mestská hromadná doprava podľa víkendového režimu a v zariadení pre seniorov bol ukončený výdaj stravy pre ľudí z externého prostredia. Osamelé osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a seniori tak majú minimálne možnosti, ako si zabezpečiť základné potreby pre každodenný život. Touto iniciatívou im chceme čo najviac pomôcť," skonštatoval.