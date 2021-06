M. Krajčíkovi udelilo mesto Prievidza čestné občianstvo im memoriam

Prievidza 8. júna (TASR) - Mesto Prievidza udelilo čestné občianstvo im memoriam niekdajšiemu dlhoročnému predsedovi mestského národného výboru Michalovi Krajčíkovi. Ocenenia od samosprávy na galavečere Tváre mesta si v pondelok (7.6.) večer prevzali i ďalšie osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta. Informoval o tom v utorok hovorca mesta Michal Ďureje.



Krajčík bol futbalistom, neskôr pôsobil ako riaditeľ okresného stavebného podniku. Do čela mestského národného výboru zasadol v novembri 1970, pôsobil tam až do decembra 1989. Za svoju celoživotnú prácu pre mesto dostal viacero ocenení. Jeho zásluhou sa zachovalo celé vydanie Monografie Prievidze od Mikuláša Mišíka, ktorú napriek príkazu na skartáciu uchovával v pivnici mestského národného výboru od roku 1971 až do decembra roku 1989. Zomrel vlani v marci vo veku 91 rokov.



Laureátom ceny mesta sa stal farár a niekdajší dekan farnosti Prievidza Vladimír Slovák, samospráva ho ocenila za výrazný podiel na zintenzívnení komunitného života farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste.



Cenu primátora dostal za rozvoj slovenského matematického vzdelávania Miloš Franek, za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým v meste ocenila radnica Ľudmilu Velikovovú.



Mestské ocenenie Prievidzský anjel 2020 si prevzali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Prievidze a jeho obyvateľov, majú zásluhy na zveľaďovaní a propagácii mesta, dosiahli významné výsledky alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.