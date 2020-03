Prievidza zabezpečuje prevenciu aj medzi bezprístrešnými obyvateľmi

Prievidza 27. marca (TASR) – Mesto Prievidza zabezpečuje prevenciu pred šírením nového koronavírusu aj medzi bezprístrešnými obyvateľmi. Bezdomovcom, ktorí sa zdržiavajú v rôznych častiach mesta, rozdáva informačné letáky a rúška. Viacerí oslovení bezprístrešní obyvatelia prevenciu dodržujú už dlhšie a nosia vlastnoručne vyrobené rúška.



"Mesto Prievidza sa snaží pracovať aj s touto skupinou ľudí, akou sú bezdomovci. Na území mesta ich žije približne 150 a uvedomujeme si, že týmto ľuďom hrozí to isté riziko ako nám. Chodíme medzi nich opakovane s tým, že im prinesieme rúška a vysvetľujeme im základné veci, ktoré by mali dodržiavať, čo sa týka hygieny. Zaujímame sa o to, akým spôsobom prežívajú v tejto ťažkej dobe," načrtla v piatok primátorka Katarína Macháčková.



Bezprístrešní obyvatelia sa podľa nej nachádzajú v zlej situácii, niekedy sú i nevrlí a spočiatku nechcú komunikovať. "Na druhej strane si myslím, že keď sa im človek ľudským spôsobom prihovorí, vždy spoločnú reč nájdeme a rozchádzame sa v dobrom," priblížila.



Viacerí bezdomovci v Prievidzi preventívne opatrenia dodržujú. "Sme príjemne prekvapení, že si uvedomujú riziká a myslím si, že je to aj výsledok našej práce, že chodíme medzi nich. Rúška majú často svojpomocne urobené, používajú i šály, preto sa snažíme z hľadiska hygienických noriem im doniesť opakovane rúško, aby sme ich naučili, ako ho používať, aby sa dostatočne chránili," skonštatovala Macháčková.



"Mali sme rúška, len nitky sa potrhali, potom sme si spravili svoje rúška. Robila som ich ručne, na ochranu používam i rolák," povedala jedna z bezprístrešných obyvateliek Prievidze.



Bezdomovci pomoc od mesta podľa ich slov vítajú. "Mesto by malo bezdomovcom dávať rúška, myslím si. Ani v lekárni sme ich nekúpili, nemajú ich nikde," doplnil ďalší. Aktuálnu situáciu označil za ťažkú, podľa neho vládne chaos. "Ľudia sa vás boja, aj my sa bojíme. Každý sa bojí. Pomáhame si medzi sebou navzájom, teraz bývam u kamarátky," dodal.



Samospráva chce v prípade zhoršenia situácie požiadať štát o stan, prípadne priestor, kde by počas pandémie mohli byť bezdomovci umiestnení. V nájomnom bytovom dome na Ciglianskej ulici chce zase vytvoriť karanténne byty pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia.