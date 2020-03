Prievidza začne s distribúciou rúšok pre starších ako 70 rokov

Prievidza 25. marca (TASR) - Mesto Prievidza začne v tomto týždni s distribúciou rúšok pre obyvateľov starších ako 70 rokov. Ochranné pomôcky doručia zamestnanci mesta a dobrovoľníci do schránok seniorov. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Rúška bude samospráva distribuovať tým seniorom, ktorí dovŕšia k 31. marcu najmenej 70 rokov. Týchto obyvateľov je v Prievidzi podľa evidencie samosprávy približne 5500. "Doručenie budeme realizovať postupne, počas približne viac ako jedného týždňa, aj s ohľadom na dodávky rúšok od firiem, ktoré nám ich šijú a dodávajú. Sú to tisíce obálok, ktoré treba doručiť po celom meste, prosíme preto o strpenie. Samozrejme, robíme všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme rúška doručili čo najskôr," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Rúška dostanú seniori do poštovej schránky, aby sa čo najviac zamedzilo potenciálnemu ohrozeniu nákazou. Dobrovoľníci ochotní pomôcť s doručovaním rúšok sa môžu prihlásiť v rámci dobrovoľníckeho programu Prievidza pomáha.



"Ak z nejakých dôvodov potrebujú obyvatelia doručiť rúško prednostne alebo ho potrebujú súrne zabezpečiť pre ohrozené osoby v inom ako seniorskom veku, prosíme, aby mesto kontaktovali na michaela.bartusova@prievidza.sk alebo telefónnom čísle 0904 752 611 v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h," dodala primátorka.