Prievidza začne so zberom veľkoobjemového odpadu
Autor TASR
Prievidza 25. septembra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí zber veľkoobjemového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. S rozmiestňovaním kontajnerov začne 2. októbra vo všetkých častiach mesta. V dvoch októbrových termínoch sa uskutoční i mobilný zber nebezpečných látok. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Radnica už v tomto období zaznamenala, že obyvatelia začali na vybrané stanovištia ukladať konáre či iný odpad. Beňadiková upozornila, že vytváranie nepovolených skládok je porušením zákona. Fyzická osoba sa tak v zmysle zákona o odpadoch dopúšťa priestupku, za ktorý môže dostať pokutu vo výške do 1500 eur. „Ukladanie objemných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu je pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby zakázané. Porušením zákazu sa dopúšťajú správneho deliktu, za ktorý hrozí pokuta od 4000 eur do 350.000 eur,“ doplnila Beňadiková.
Nelegálna skládka na mieste, kde je plánované stanovište veľkoobjemových kontajnerov, zároveň podľa nej vytvára problém pre jeho umiestnenie.
„Lokality so stanovišťami veľkoobjemových kontajnerov budú monitorovať hliadky mestskej polície (MsP). Rovnako bude MsP využívať aj kamerový systém,“ uviedol koordinátor prevencie MsP Prievidza Vít Zajac.
Mesto začne s rozmiestňovaním kontajnerov na veľkoobjemový odpad 2. októbra na sídlisku Píly, postupne ich do konca októbra umiestni na vybraných stanovištiach i v ďalších mestských častiach a záhradkárskych osadách. Rozmiestnenie stanovíšť a termíny nájdu obyvatelia na webe mesta.
„Okrem zberu veľkoobjemového a zeleného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok. Bude v dvoch termínoch - 4. a 11. októbra,“ priblížila Beňadiková.
Ak sa obyvatelia mesta podľa nej potrebujú zbaviť nepotrebného veľkoobjemového odpadu, môžu využiť aj zberný dvor, ktorý je v prevádzke počas celého roka. „Rovnako aj biologicky rozložiteľný odpad môžu odovzdať celoročne v kompostárni na Garážovej ulici,“ dodala.
