Prievidza 11. júna (TASR) - Mesto Prievidza zvýši bezpečnosť chodcov na Mariánskej ulici. Do realizácie opatrení v širšom centre mesta v blízkosti základnej školy (ZŠ) investuje viac ako 185.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Predmetom zákazky je stavebno-technické riešenie zvýšenia bezpečnosti chodcov, ktorí prechádzajú cez existujúcu vozovku na Mariánskej ulici, vytvorenie zastávkových pruhov pre bezproblémovú obslužnosť lokality mestskou hromadnou dopravou, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úprava trvalého dopravného značenia," opísala Krajčiová.



Dielo je rozdelené na štyri etapy s rôznymi termínmi ukončenia. Prvá a druhá etapa, ktoré zahŕňajú nové chodníky z betónovej dlažby, zastávkové zálivy, osvetlenie priechodu a dopravné ochranné zábradlie, by mala firma dokončiť do 30. augusta. Tretia a štvrtá etapa, ktoré zahŕňajú deliace ostrovčeky, autobusové prístrešky, terénne úpravy a trvalé značenie, budú hotové do 15. októbra.



"Mesto malo podmienku, aby práce pri objekte samotnej školy boli zrealizované v období letných prázdnin tak, aby čo najmenej narúšali a obmedzovali dochádzku do školy," vysvetlila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Dodávateľa prác vybrala samospráva cez verejnú súťaž, zrealizuje ich spoločnosť Strabag. Mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 185.216,92 eur. "Pozitívnou správou je aj fakt, že sa nám na tento projekt podarilo získať dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške približne 50.000 eur na základe schválenej žiadosti v rámci Grantového programu P3 Dotácia na rozvoj regiónov," dodala primátorka Katarína Macháčková.