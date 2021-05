Mestskú plaváreň v Prievidzi otvorili pre verejnosť

Prievidza 28. mája (TASR) - Mestskú plaváreň v Prievidzi otvorili od piatka pre verejnosť. Tento týždeň ju budú môcť plavci navštíviť v osobitnom a od budúceho týždňa v rozšírenom režime. Informovala o tom samospráva na webovej stránke mesta.



Plaváreň bude na základe rozhodnutia hygienikov otvorená v piatok do 19.30 h, v sobotu 29. mája a v nedeľu 30. mája od 8.30 do 17.00 h. "Od 31. mája bude plaváreň otvorená v rozšírenom režime, od pondelka do piatka od 7.30 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h, v soboty a v nedele od 8.30 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h," doplnila radnica.



Hodinovú obsadenosť plavárne bude pravidelne zverejňovať jej správca - Technické služby mesta Prievidza - na svojej internetovej stránke.