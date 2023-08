Prievidza reaguje na chodníkovú novelu reguláciou statickej dopravy

Prievidza 23. augusta (TASR) - Mesto Prievidza reaguje na chodníkovú novelu, ktorá od 1. októbra zakáže parkovanie na chodníkoch, zjednosmernením ulíc, projektom regulácie statickej dopravy i budovaním parkovacích miest. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Na území mesta Prievidza evidujeme viaceré lokality - ulice, kde v súčasnosti parkujú vozidlá čiastočne aj na chodníkoch. Ide najmä o časti s individuálnou bytovou výstavbou a časti, kde nie je dostatočná šírka komunikácie pre jazdu vozidiel v oboch smeroch," popísala situáciu vedúca odboru výstavby mestského úradu Andrea Nikmonová.



Samospráva na základe schválenej legislatívy preverovala lokality, kde by bolo možné povoliť parkovanie na chodníkoch. Krajčiová podotkla, že pri parkovaní na chodníkoch však musia byť splnené, respektíve zohľadnené viaceré podmienky. "Na chodníku musí zostať voľný priestor minimálne 1,5 metra tak, aby nebol obmedzený voľný pohyb chodcov po chodníku, voľná šírka cesty musí byť minimálne tri metre pri jednosmernej a minimálne šesť metrov pri obojsmernej ceste," priblížila Krajčiová.



Chodník by mal mať tiež podľa nej vyhovujúci nájazd alebo obrubník, v blízkosti bytových domov je potrebné zohľadniť aj prístup záchranných zložiek. "Spomínané podmienky výrazne eliminujú možnosti vyznačenia parkovacích miest a to je aj dôvod, prečo mesto nedokáže parkovacie miesta na chodníkoch realizovať," podotkla hovorkyňa.



S cieľom zlepšenia dopravnej situácie mesto plánuje v najbližšej dobe pristúpiť k zjednosmerneniu Ulice energetikov a Ulice M. Gorkého. Zároveň majú Technické služby mesta Prievidza spracovaný Dopravný projekt regulácie statickej dopravy v mestskej časti Zapotôčky a Nové Mesto. "Úlohou regulácie je zamedzenie nelegálneho státia, zavedenie pravidiel, zmena dopravného režimu, ktoré upravia státie vozidiel s cieľom zlepšenia dopravnej situácie a zabezpečenia prístupu pre zásah bezpečnostných a záchranných zložiek," konkretizovala Krajčiová.



Situáciu o statickej doprave sa mesto snaží riešiť i budovaním nových parkovacích miest. V tomto roku vybudovalo nové miesta na Ulici V. Benedikta, do konca roka ešte plánuje zrealizovať rozšírenie plôch na Ulici J. Fándlyho. "Pripravujeme i podklady pre verejné obstarávanie na realizáciu spevnených plôch na Ulici M. Rázusa a na výber spracovateľa projektovej dokumentácie pre návrh spevnených plôch pre parkovanie osobných automobilov na Ulici E. M. Šoltésovej, Ulici B. Björnsona, ako i návrh zlepšenia dopravnej situácie a zvýšenia počtu parkovacích miest zmenou systému parkovania na Urbárskej ulici," doplnila primátorka Katarína Macháčková.



Informáciu o zmene legislatívy bude mesto od septembra aktívne komunikovať na svojich stránkach a sociálnych sieťach, deklarovala Krajčiová. "Mestská polícia vydá zároveň upozornenie pre vodičov. Od 1. októbra ich bude pri kontrolách prednostne upozorňovať na zmenu zákona o cestnej premávke v oblasti parkovania na chodníkoch, neskôr bude porušenie riešiť v zmysle oprávnení vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch," dodala.