Na Námestí slobody v Prievidzi umiestnili kôš na cigaretové ohorky

Prievidza 15. októbra (TASR) - Na Námestie slobody v Prievidzi sa opäť vrátil sociálny experiment v podobe špeciálneho odpadkového koša na cigaretové ohorky. Fajčiarov má za pomoci behaviorálnej psychológie naučiť hádzať ohorky tam, kam patria, čím zabránia znečisťovaniu verejného priestranstva a životného prostredia. Vhodením ohorku do hlasovacieho koša tentoraz vyjadria svoj názor na to, či by sa Prievidza a susedné Bojnice mali spojiť.



"Kôš v meste umiestnilo opäť občianske združenie Civita Center, ktoré sa zameriava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni," informoval ďalej hovorca mesta Michal Ďureje.



Práve toto občianske združenie už v Prievidzi podľa neho realizovalo projekt zameraný na zmenu správania občanov, do ktorého sa zapojili i behaviorálni experti. "Počas projektu sa vo vysokej miere znížil počet cigaretových ohorkov na zemi, preto s veľkým záujmom očakávame ďalšie výsledky experimentu," skonštatoval.