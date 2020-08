Námestie slobody v Prievidzi oživia každý piatok a sobotu remeslá

Prievidza 13. augusta (TASR) – Námestie slobody v Prievidzi oživí prezentácia a predaj tradičných remeselných výrobkov. Podujatie pod názvom Prievidzské piatkové remeslá potrvá od 14. augusta do 30. septembra, uskutoční sa vždy v piatok a v sobotu. Informovala o tom radnica na webovej stránke mesta.



„Obyvateľom i návštevníkom mesta ponúkame možnosť pokochať sa pohľadom výrobkami pochádzajúcimi z rúk šikovných remeselníkov, posedieť pri dobrej kávičke v okolitých kaviarničkách a relaxovať v príjemnom prostredí prievidzského námestia," uviedla radnica.



Remeselníkov budú môcť návštevníci vidieť v priestore pri Fontáne pod lipami, v piatky od 8:00 do 17:00 a v soboty od 8:00 do 14:00.