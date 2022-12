Prievidza navrhla zrušiť Základnú školu na Ulici P. J. Šafárika

Prievidza 12. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zrušiť Základnú školu (ZŠ) na Ulici Pavla Jozefa Šafárika. Návrh na vyradenie školy zo siete k 31. augustu budúceho roka schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, rozhodnutie sa snažili petíciou zvrátiť rodičia a učitelia. Konečné slovo bude mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Petíciou žiadali signatári mestských poslancov, aby nehlasovali za návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o vyradení ZŠ zo siete škôl. Podpísalo ju 2855 ľudí. Petícii poslanci nakoniec nevyhoveli. Na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) prišli zástupcovia rodičov i učiteľov školy. Za zrušenie ZŠ hlasovalo 17 poslancov, proti bol jeden, zdržali sa piati.



Samospráva zrušenie jednej zo siedmich ZŠ odôvodňuje podhodnoteným normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj ekonomickou náročnosťou prevádzky. Mesto pripravilo aj alternatívy presunu žiakov, pričom jedna z nich počíta s presunutím všetkých detí do ZŠ na Ulici P. Dobšinského, ktorá má dostatočné priestorové kapacity.



Jedna z mám a členka petičného výboru Vlasta Šulová podotkla, že rodičia schválenie návrhu očakávali. Pripomenula, že nedávno škola oslávila 30. výročie, pričom viacerí poslanci k jubileu gratulovali a podľa jej tvrdenia už vedeli, že dvihnú ruku za zrušenie školy, čomu malo nasvedčovať veľa faktov. Šulová podotkla, že svoju úlohu v tom mali zohrať i voľby, kritizovala, že rodičia sa o rušení dozvedeli len koncom novembra, čo nedalo priestor na veľkú petičnú akciu. "Nám ako rodičom už ide len o to, aby vedenie mesta dodržalo garancie, ktoré nám dalo na zasadnutí rady školy 29. novembra. A to, že kolektívy nebudú trieštené, prejdú v celku spolu so svojimi pedagógmi a špecializované triedy na škole zostanú naďalej špecializované," ozrejmila Šulová.



Mesto dodrží sľub o presune kolektívov do ZŠ P. Dobšinského, deklarovala primátorka Katarína Macháčková. Závisieť to podľa nej bude od rozhodnutia rodičov, pričom samospráva chce, aby zlúčenie škôl prebehlo hladko. "O situácii v školstve dlhodobo vieme a diskutujeme, vývoj demografie na tejto škole bol dlhodobo zrozumiteľný a jasný a bolo treba na to reagovať. Cítili to rodičia aj pedagógovia," poznamenala Macháčková.



Škola má podľa nej viac ako 220 detí, pri optimálnom fungovaní by ich mala mať aspoň 500, aby mesto mohlo investovať do výchovno-vzdelávacieho procesu a rekonštrukcií, pričom bola len otázka času, kedy k rozhodnutiu o zrušení príde a emócie k nemu patria. Primátorka poznamenala, že ZŠ Dobšinského má kvalitné zázemie, pedagógov a je komplexne zrekonštruovaná.



Samospráva sa bude komplexne zaoberať budúcnosťou budovy rušenej školy, telocvičňu, kde trénujú i volejbalisti plánuje zachovať, dodala primátorka.