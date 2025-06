Prievidza nesúhlasí so zámerom zrušenia dňa pracovného pokoja

Prievidza 30. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Prievidzi zásadne nesúhlasí so zámerom najvyšších predstaviteľov SR zrušiť deň pracovného pokoja počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na 17. novembra. Uznesenie prijali mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



„Tento sviatok predstavuje významný symbol zápasu občanov za slobodu, demokraciu, ľudskú dôstojnosť a základné práva. V novembri 1989 slovenská a česká spoločnosť vyjadrila svoj odpor voči totalitnému režimu - pokojne, dôstojne a bez násilia. Výsledkom bola Nežná revolúcia a začiatok demokratických premien, ktoré viedli aj k vzniku samostatnej Slovenskej republiky,“ píše sa v uznesení.



V čase, keď sa v Európe aj vo svete objavujú autoritatívne tendencie a oslabovanie demokratických štandardov, vníma MsZ zachovanie tohto sviatku ako dôležitý preventívny a symbolický akt a pripomína, že i zvolení zástupcovia samosprávy majú svoj mandát vďaka slobodným a demokratickým voľbám. „Rozumieme, že SR čelí zložitej ekonomickej situácii a potrebe hľadať cesty k zodpovednému hospodáreniu a konsolidácii verejných financií. Napriek tomu sa domnievame, že zrušenie dňa pracovného pokoja na 17. november by vzhľadom na jeho historický a spoločenský význam nebolo vhodným riešením,“ ozrejmilo MsZ. Tento deň podľa neho nie je len sviatkom - je pripomienkou odvahy, občianskej angažovanosti a hodnôt, na ktorých je vybudovaná moderná SR, preto považuje jeho zachovanie za dôležité pre budúce generácie aj pre demokratickú stabilitu našej spoločnosti.



Uznesenie prijalo prievidzské MsZ na návrh Petra Krška, hlasovalo za neho 20 poslancov, dvaja nehlasovali. Krško spomenul, že predložením návrhu na uznesenie reagoval na podnety od obyvateľov, ktoré dostal on i jeho kolegovia. „Osobne si myslím, že spoločnosť potrebuje riešiť iné témy. Som rád, že naše zastupiteľstvo potvrdilo tento návrh skoro jednohlasne,“ komentoval Krško. Pripomenul, že obdobné uznesenia prijali mestá Trstená či Nitra, pričom verí, že sa postupne pridajú i ďalšie.



Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že sa Prievidza pripojila k samosprávam, ktoré obdobné uznesenia prijali. „Skutočne si myslím, že 17. november je veľmi významný deň v dejinách slovenského národa. Je to deň boja za demokraciu a vidíme, že tá demokracia je veľmi krehká v dnešnej dobe,“ skonštatovala.