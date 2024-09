Prievidza si neprevezme do správy nemocnicu v Bojniciach

Bojnice/Prievidza 27. septembra (TASR) - Mesto Prievidza nevyužije ponuku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zobrať si do správy Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach za symbolické euro. Mesto Bojnice sa bude ponukou zaoberať, podotklo však, že kapacitu na to nemá. Vyplýva to z vyjadrení primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej a viceprimátorky Bojníc Antónie Kováčovej Píšovej.



"Stanovisko mesta Prievidza je v tomto jednoznačné. Samospráva v súčasnosti pri problémoch, s akými sa trápime, nemôže prevziať nemocnicu, s ktorou sú spojené záväzky," povedala Macháčková.



Nemocnica v Bojniciach podľa nej už v minulých obdobiach bola oddlžená vo výške 48 miliónov eur, dnes vykazuje záväzky viac ako 20 miliónov eur. "Nejde len o prevádzkové veci, ďalšie sú investičné. Vieme, že v nemocnici je obrovský investičný dlh. Neviem si predstaviť, že by tento dlh vrátane záväzkov mala riešiť samospráva," argumentovala.



"Bojnická samospráva je veľmi malá. Pri všetkých kompetenciách, ktoré má riešiť, zobrať si pod seba kolos, akým je nemocnica, je veľmi odvážne," reagovala Kováčová Píšová. Mesto sa ponukou podľa nej určite bude zaoberať, no financie na to určite nemá. "Nemocnica potrebuje iné nastavenie a fungovanie. Chce to krízového manažéra, samospráva na to kapacitu nemá," poznamenala.



TSK ponúkol za symbolické euro do správy miest a obcí všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, odoslanie ponuky mestám a obciam nachádzajúcim sa v spádovej oblasti nemocníc schválilo Zastupiteľstvo TSK tento týždeň. Kraj tvrdí, že nie je schopný dlhodobo udržať financovanie nemocníc v súčasnej podobe. Pripomenul, že do rozvoja zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti za posledných desať rokov investoval 60 miliónov eur, pričom tieto investície mohol smerovať do iných oblastí vo svojej kompetencii.



Optimálnym modelom ďalšieho fungovania nemocníc sa krajská samospráva zaoberá na základe uznesenia krajského parlamentu z mája. V auguste vyhlásila verejnú výzvu na manažovanie či prenájom nemocníc, v súčasnosti rokuje so spoločnosťou AGEL. Predseda TSK Jaroslav Baška viackrát zopakoval, že je proti odpredaju nemocníc do súkromných rúk.