Prievidza nezvýši školské poplatky

Prievidza 10. apríla (TASR) - Mesto Prievidza nepristúpi k zvýšeniu poplatkov vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Reaguje tak na aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzajú rodiny. Jedným z faktorov je aj zníženie daňového bonusu na dieťa. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Samospráva argumentuje, že mnohí rodiča sa v dôsledku zmien v daňových úľavách dostali do finančne náročnejšej situácie, preto pristúpila k opatreniu, ktoré má zmierniť ich výdavky spojené s predškolskou a školskou dochádzkou detí.



„Zachovanie stabilných poplatkov v materských školách, základných školách, v základnej umeleckej škole, školských kluboch detí a centre voľného času je dôkazom snahy mesta udržať dostupnosť vzdelávania pre všetky rodiny bez ohľadu na ich finančnú situáciu,“ vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.



Mesto podľa Beňadikovej čelí výzvam spôsobeným rastúcimi osobnými a prevádzkovými nákladmi v oblasti školstva, ktoré nie sú v dostatočnej miere pokryté, a to ani normatívom na dieťa, ani dostatočným prídelom podielovej dane pre mesto. „Napriek tomu však vedenie mesta hľadá spôsoby, ako udržať finančnú rovnováhu bez toho, aby boli rodiny nútené platiť viac,“ tvrdí hovorkyňa mesta.



Vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová poukázala na to, že Prievidza čelí v dlhodobom horizonte demografickej výzve. Klesajúci počet narodených detí podľa nej znamená, že v budúcnosti môže dôjsť k znižovaniu počtu tried v materských a základných školách. „Keďže výška prídelu finančných prostriedkov na školstvo priamo závisí od počtu detí a žiakov, klesajúci trend pôrodnosti bude mať dosah aj na financovanie a organizáciu vzdelávacieho systému v meste. Ide však o problém týkajúci sa všetkých miest a obcí na Slovensku,“ upozornila Révayová.



Beňadiková zhrnula, že mesto sa rozhodlo uprednostniť podporu rodín a zachovať poplatky v školách a v školských zariadeniach na nezmenenej úrovni. „Aj keď ekonomické podmienky nie sú priaznivé, vedenie si uvedomuje dôležitosť dostupného vzdelania pre všetky deti. Do budúcnosti však bude nevyhnutné riešiť demografické výzvy a hľadať udržateľné riešenia pre školský systém v regióne,“ dodala.