Prievidzská radnica: Nová tarifa v MHD zvýšila platby dopravnou kartou

Prievidza 6. septembra (TASR) - Cestujúci od zavedenia novej tarify mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi a Bojniciach využívajú vo väčšej miere platbu dopravnými kartami. Ukázala to štatistika prievidzskej radnice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Novú tarifu v MHD zaviedla prievidzská radnica v apríli tohto roka. Sleduje ňou zvýhodnenie najmä pravidelných cestujúcich, ktorí získali novú možnosť zakúpiť si časové cestovné lístky. "K zavedeniu novej tarify mesto pristúpilo po 11 rokoch. Dôvody boli rovnaké ako u mnohých ďalších samospráv, ktoré sa k tomuto kroku v posledných mesiacoch odhodlali. Medzi najpodstatnejšie patrili zvyšujúce sa náklady na elektrinu a pohonné látky," pripomenula Krajčiová.



Referent dopravy mestského úradu Branislav Michalík priblížil, že radnica chcela novou tarifou cestujúcich motivovať, aby uprednostňovali kúpu lístka elektronicky dopravnou kartou pred hotovostnou platbou, čím by sa čiastočne pozitívne ovplyvnilo meškanie spojov pre prestoje autobusov na zastávkach pri nástupe väčšieho počtu cestujúcich. "Keďže od zavedenia tarify evidujeme nárast platby dopravnými kartami, zdá sa, že sa nám to úspešne podarilo," skonštatoval.



Novinkou bolo i zavedenie tzv. predplatných časových cestovných lístkov. Okrem finančného zvýhodnenia majú cestujúcich motivovať na častejšie používanie MHD. "Pri cenách predplatných časových lístkov platí, že čím je dlhšia platnosť, tým je cestovanie cenovo výhodnejšie," ozrejmila Krajčiová.



Časové cestovné lístky si môže verejnosť zakúpiť len s dopravnou kartou, a to na obdobie siedmich, 30, 90 a 365 dní. "Najväčší záujem evidujeme pri 30-dňových časových lístkoch, no obyvatelia siahajú aj po trojmesačných a ročných," doplnil Michalík.



Mestá Prievidza a Bojnice v spolupráci s dopravcom pripravili v rámci septembrovej kampane Európskeho týždňa mobility i súťaž o tri ročné lístky.