Prievidza obnovuje skatepark, opravy realizuje svojpomocne

Prievidza 22. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze pristúpila k postupnej obnove skateparku na Nábrežnej ulici. Opravy športoviska realizuje svojpomocne, prostredníctvom Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD). Prácami chce zabezpečiť kvalitnejšie a bezpečnejšie podmienky pre všetkých jazdcov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



TSMPD začali s komplexnejšími opravami skateparku už vo februári, keď pracovníci strediska športovísk podrobne zmapovali jeho stav a identifikovali desať poškodených pojazdných dosiek. Vedúci strediska športovísk Branislav Bucák podotkol, že pojazdné dosky predstavujú špecifický materiál, ktorý nie je bežne dostupný na slovenskom trhu a lokálni predajcovia ho neponúkajú. „Najvýhodnejšiu cenovú ponuku nám poskytla česká spoločnosť Parkpilot. Desať kusov dosiek vrátane dopravy do Prievidze nám dodala za 3200 eur bez dane z pridanej hodnoty,“ priblížil.



Mestská spoločnosť okrem toho zakúpila aj 50 kusov drevených foršní ako podkladové dosky v hodnote 495 eur, ktoré špeciálne narezali v píle v Lehote pod Vtáčnikom. „Natreté budú ochranným náterom, aby vydržali čo najdlhšie. Z dôvodu finančnej efektivity realizujú TSMPD následné opravy svojpomocne,“ doplnila Beňadiková.



So samotnými opravami podľa nej začali pracovníci v apríli. „Skatepark pritom ostáva otvorený, opravujeme ho postupne a jednotlivé prekážky, na ktorých sa pracuje, sú riadne označené a z bezpečnostných dôvodov dočasne mimo prevádzky,“ vysvetlila.



Skatepark, podobne ako ostatné vonkajšie športoviská v meste, má platnú revíziu do 30. apríla. „Následná revízia je už objednaná a bude vykonaná po dokončení aktuálnych opráv,“ dodal Bucák.