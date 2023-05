Okrúhle výročia si Prievidza pripomenie sériou podujatí

Prievidza 16. mája (TASR) - Mesto Prievidza si 910. výročie prvej písomnej zmienky a 640 rokov od udelenia kráľovských privilégií pripomenie v tomto roku sériou menších i väčších podujatí. Budú niesť podtitul Prievidzskí umelci na prievidzských podujatiach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Tento významný rok pre Prievidzu venujeme prievidzským umelcom – hercom, spevákom, hudobníkom, kapelám, spisovateľom a spisovateľkám, maliarom, fotografom, jednoducho tým, ktorí tvoria a sú súčasťou prievidzskej kultúry," popísala zámer projektu riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) Dana Horná.



Rok výročí otvorila výstava V posolstve kráľa, ktorá je venovaná 910. výročiu prvej písomnej zmienky o meste v Zoborskej listine kráľa Kolomana, potrvá do 5. júna v priestoroch domu kultúry. Súčasťou podujatí je i výtvarná súťaž pod názvom Prievidza očami detí, potrvá do 15. júna a vyhodnotenie sa uskutoční na podujatí Cesta rozprávkovým lesom v mestskom parku 17. júna.



V lete na námestí predstavia štyri prievidzské zoskupenia ukážky vlastnej tvorby v rámci Festivalu prievidzskej tvorby. Nebude chýbať ani tradičné prievidzské hodovanie, a to v auguste s podtitulom Ako sa hodovalo kedysi. Najväčším a nosným podujatím bude septembrový Banícky jarmok. V poradí 37. ročník ponesie podtitul Prievidzskí umelci na prievidzských pódiách, čo znamená, že na jarmoku budú účinkovať miestni umelci a hudobné skupiny, v ktorých hrajú Prievidžania.



Druhému významnému výročiu - udeleniu mestských privilégií bude venovaná výstava Našim verným mešťanom a hosťom..., verejnosti ju sprístupnia v septembri až októbri v dome kultúry.



"Množstvo podujatí je pripravených aj v Galérii Imricha Vysočana, kde sa okrem výstav prievidzských výtvarníkov a fotografov návštevníci môžu tešiť na jesenný cyklus koncertov vážnej hudby v podaní domácich interpretov a divadelnú hru Oleanna v podaní prievidzského rodáka herca Juraja Mokrého a herečky Magdalény Hroboňovej," priblížila Krajčiová.



Viacero podujatí pre deti i dospelých pripravila Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi, výročia si pripomenie i Filmový klub FK´93 Prievidza, ktorý otvorí svoju 30. filmovú sezónu tvorbou rodákov - režiséra Štefana Uhera a herca Cornela Wilda.