Prievidza opäť ocení ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta
Ocenenia odovzdá radnica laureátom na slávnostnom podujatí Tváre mesta.
Autor TASR
Prievidza 28. januára (TASR) - Samospráva Prievidze opäť ocení ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Návrhy na laureátov ocenenia Prievidzský anjel môže radnici zaslať i verejnosť, urobiť tak musí najneskôr do 15. marca. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„V Prievidzi je veľa ľudí, ktorí nezištne pomáhajú, zlepšujú život v meste, šíria dobré meno Prievidze alebo robia veci, ktoré si zaslúžia obdiv. Práve teraz majú obyvatelia možnosť poďakovať im verejne. Mesto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia Prievidzský anjel,“ uviedla Beňadiková.
Ocenenie Prievidzský anjel mesto podľa nej udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.
Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môže doručovať mestskému úradu primátor, poslanci mestského zastupiteľstva i obyvatelia mesta. „Návrh musí obsahovať meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby, jej bydlisko alebo sídlo, profesiu, charakteristiku zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu, ako i základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia,“ priblížila Beňadiková.
Na doručenie návrhu môžu obyvatelia podľa nej využiť pripravený formulár, ktorý zverejnilo mesto na svojom webe. „Spracované písomné návrhy predkladajú záujemcovia na mestský úrad najneskôr do 15. marca osobne, poštou alebo e-mailom na adresu info@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebude radnica akceptovať,“ dodala.
