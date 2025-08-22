< sekcia Regióny
Oprava strechy zimného štadióna v Prievidzi pokračuje druhou etapou
Popri stavebných prácach pripravila mestská spoločnosť aj ľadovú plochu.
Autor TASR
Prievidza 22. augusta (TASR) - Prievidzská samospráva pokračuje v oprave strešného plášťa zimného štadióna. Na druhú etapu prác vyčlenila približne 90.000 eur, práce zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza (TSMPD). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Pracovníci v prvej fáze realizovali opravy s cieľom odstrániť havarijný stav strechy. Investícia dosiahla sumu 101.034,60 eura, mesto ju financovalo prostredníctvom komisionárskej odplaty pre TSMPD. „Tento projekt je nevyhnutný na to, aby štadión mohol naďalej poskytovať kvalitné podmienky pre zimné športy a kultúrne podujatia,“ skonštatoval vedúci úseku športovísk TSMPD Branislav Bucák.
Popri stavebných prácach pripravila mestská spoločnosť aj ľadovú plochu. Využiť ju môže okrem športovcov i verejnosť počas verejného korčuľovania, rozpis nájdu obyvatelia na stránke TSMPD. „Počas verejného korčuľovania je k dispozícii aj služba brúsenia korčúľ, požičiavanie korčúľ a detských prilieb,“ pripomenula Beňadiková.
