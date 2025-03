Prievidza organizuje jarné upratovanie, zapojiť sa môžu i obyvatelia

Prievidza 21. marca (TASR) - Mesto Prievidza pripravilo i tento rok jarné upratovanie. Uskutoční sa v sobotu (22. 3.) od 8.00 h do 13.00 h, zapojiť sa do neho môžu i obyvatelia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta a spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách. Dobrovoľníci si tak upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami, prípadne parkoviská," uviedla Beňadiková. Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom podľa nej zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza.



Od štvrtka (20. 3.) začalo mesto vo všetkých častiach podľa harmonogramu, ktorý zverejnilo na svojom webe, postupne rozmiestňovať i veľkoobjemové kontajnery. "Nedočkaví obyvatelia však už skôr na stanovištia začali ukladať konáre či iný odpad," priblížila Beňadiková.



Upozornila, že ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) mimo určeného termínu zberu a určených stanovíšť počas jarného zberu mesta je v zmysle zákona o odpadoch zakázané a porušením zákazu sa fyzická osoba dopúšťa priestupku, za ktorú jej môže byť uložená pokuta do výšky 1500 eur. Pre podnikateľov a firmy je ukladanie objemných odpadov a BRO zakázané, porušením zákazu sa dopúšťajú správneho deliktu, za ktorý im hrozí pokuta od 4000 eur do 350.000 eur.



"Zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Objemný odpad je napríklad starý nábytok v rozloženom stave, koberce a podobne," pripomenula hovorkyňa mesta.



Ak sa obyvatelia mesta podľa nej potrebujú zbaviť nepotrebného veľkoobjemového odpadu mimo termínu zberu, môžu využiť aj zberný dvor, ktorý je v prevádzke počas celého roka. "Rovnako aj BRO môžu obyvatelia odovzdať celoročne v kompostárni na Garážovej ulici," dodala.