Prievidžania sa môžu otestovať na ochorenie COVID-19 v piatich MOM

Prievidza 16. februára (TASR) - V Prievidzi pribudli ďalšie stabilné mobilné odberné miesta (MOM) na bezplatnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 formou antigénových testov. Záujemcovia majú možnosť využiť v meste už päť MOM. Informovala o tom samospráva na oficiálnej stránke mesta.



MOM na bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 je vytvorené v budove hotela Magura na sídlisku Píly. V prevádzke je každý deň od pondelka do nedele, v čase od 8.00 do 16.00 h. Testovanie je na objednávku cez stránku korona.gov.sk. Rovnako na objednávku cez korona.gov.sk funguje ďalšie MOM na parkovisku pred zimným štadiónom. Verejnosť sa tam môže dať otestovať od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h.



Ďalšie dve MOM sú vytvorené v budove bývalého Kina Baník a prevádzkujú ich dve rôzne spoločnosti. Odberné miesto A pracuje denne od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00 h. Odberné miesto B v Kine Baník pracuje denne od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 17.00 h. Obe zatiaľ fungujú bez rezervačného systému a následne budú na objednávanie cez stránku korona.gov.sk.



Obyvatelia sa môžu dať od utorka otestovať aj v telocvični Základnej školy Rastislavova so vstupom od Nábrežia sv. Metoda. Odberné miesto bude v prevádzke v čase od 14:00 do 18:00 a dočasne funguje bez rezervačného systému.