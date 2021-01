Prievidza otvorí škôlky pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

Prievidza 8. januára (TASR) - Od budúceho týždňa budú v prevádzke všetky materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Navštevovať ich budú môcť od 11. januára na základe príkazu rezortu školstva len deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne nemôžu vykonávať prácu z domu. Informovala o tom samospráva na oficiálnej stránke mesta.



V riadnej prevádzke budú všetky škôlky s výnimkou MŠ na Ulici M. Mišíka, ktorú po rekonštrukcii ešte neskolaudovali.



"Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie žiadame rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke, alebo sú práceneschopní, aby svoje deti odhlásili z dochádzky do MŠ do skončenia núdzového stavu, t. j. do 24. januára," uviedla prievidzská radnica.



Aktualizované informácie nájdu zákonní zástupcovia a verejnosť na webovej stránke mesta, prípadne Úradu verejného zdravotníctva SR.