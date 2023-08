V Prievidzi petícii za zachovanie MŠ na Športovej ulici nevyhoveli

Prievidza 28. augusta (TASR) - Petícii obyvateľov za zachovanie Materskej školy (MŠ) na Športovej ulici v Prievidzi mestské zastupiteľstvo (MsZ) v pondelok nevyhovelo. Vyradením školy zo siete a jej presťahovaním do Necpal sa bude zaoberať na svojom októbrovom rokovaní.



Petíciu za zachovanie škôlky na Športovej ulici i v nasledujúcich školských rokoch podpísalo 1044 osôb. Mama škôlkara Paulína Hanusková tvrdí, že mesto už má dohodnutý predaj objektu. "Je to perfektný areál, pre deti je tam všetko, je to výborná lokalita. Stavia sa tam teraz veľa bytov, kde budú deti chodiť? Keby sa škôlka zrekonštruovala, zvýši sa i jej kapacita. Mesto je však už rozhodnuté," argumentovala Hanusková.



Proti plánovanému rozhodnutiu magistrátu sa postavila i časť poslancov. Výhrady mal i Ľuboš Maxina. Spomenul i ostatné školy, ktoré mesto v minulosti zrušilo a objekty nie sú využívané na iné účely, pričom niektoré chátrajú. Rušením škôlky sa zaoberalo mesto v júni, v nadväznosti na petíciu materiál vtedy stiahli z rokovania. Mesto by sa mohlo rušením škôlky podľa Maxinu zaoberať neskôr, keďže ho podľa neho netlačí čas.



Vopred dohodnutý predaj objektu odmietla primátorka Katarína Macháčková, ktorá sa podľa svojich slov snaží robiť zodpovednú politiku. "Finančná situácia samospráv je zložitá a na budúci rok bude ešte horšia. Na to, aby sme sa na to pripravili a zvládli to, je potrebné robiť kroky už teraz," podotkla primátorka.



Radnica už pred časom zdôraznila, že škôlku neruší, len ju sťahuje do priestorov Základnej školy s Materskou školou (ZŠ s MŠ) Malonecpalská, počet miest tak podľa nej zostane zachovaný. Pri rozhodnutí argumentovala najmä ekonomickými dôvodmi, medzi ktorými je i potrebná rekonštrukcia do objektu škôlky, ako i demografiou. Počet detí podľa nej neustále klesá. Škola na Malonecpalskej ulici má tiež voľné jedno celé poschodie, ktoré chce zrekonštruovať. "Presťahovaním škôlky by sme ušetrili 100.000 eur ročne na prevádzke. Budova vyžaduje rekonštrukciu v objeme 1,2 milióna eur až 1,5 milióna eur. Ide o obrovské peniaze, ktoré týmto ušetríme," vyčíslila Macháčková.



MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú kapacitu 1160 detí, v tomto školskom roku ich navštevuje 1154 detí, z toho 113 je mladších ako tri roky.