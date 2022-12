Prievidza 12. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Jeho celkové príjmy by mali dosiahnuť 50.458.559 eur, celkové výdavky naplánovala radnica v rovnakej výške. Rozpočet na rok 2023 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Mesto v rámci príjmov ráta so zvýšením podielovej dane, no nie vo výške, s akou sme počítali pri zostavovaní rozpočtu. Keďže sme počítali s výpadkom z dôvodu daňového bonusu vo výške 100 eur, nakoniec pozmeňujúcim návrhom je vo výške 140 eur, na čo budeme musieť reagovať v prvej zmene rozpočtu. Suma 40 eur nám môže spraviť 400.000 eur až 420.000 eur," načrtol vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický.



Rozpočet podľa neho počíta i so zvýšením dane z nehnuteľnosti z dôvodu dofinancovania výpadkov z rozpočtu, zvýšených výdavkov na energie, infláciu i personálnych výdavkov v nadväznosti na valorizáciu miezd.



"Vo výdavkovej časti rozpočtu sa najčastejšie menia len investičné akcie. V budúcom roku počítame len s dokončením akcií, ktoré prechádzajú z tohto roka. Už v tomto roku sme na to prijali úver vo výške milióna eur," doplnil Bielický.



Samospráva v budúcom roku vo zvýšenej miere podľa neho neplánuje investičný rozvoj, nejde brať pre opatrnosť ani nový úver. "Chceme, aby sa situácia nejakým spôsobom vykryštalizovala, a budeme sa rozhodovať v rámci prvej zmeny, ktorá bude podstatne dôležitejšia ako schválený rozpočet samotný, keďže budeme mať podstatne viac informácií a prebytok hospodárenia za rok 2022," skonštatoval.



Radnica rozpočtom na budúci rok reaguje i na zvýšenie výdavkov v oblasti školstva, verejnej správy, cien energií. Ostatné položky zostávajú minimálne na úrovni tohto roka. Mestskí poslanci tiež odobrili použitie rezervného fondu vo výške 2.408.183 eur, na splátku istín úverov pôjde 1,476 milióna eur, návratných finančných pomocí 237.620 eur. Na kapitálové výdavky mesto vyčlenilo zase 658.575 eur.



"V tomto okamihu považujem tento rozpočet za dobrý východiskový predpoklad na to, aby mesto mohlo fungovať v neobmedzenom režime minimálne do apríla 2023," dodal vedúci ekonomického odboru.