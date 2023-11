Prievidza plánuje vo viacerých častiach rozšíriť parkovacie plochy

Prievidza 11. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje vo viacerých častiach mesta rozšíriť parkovacie plochy. Pribudnúť by mali v budúcom roku na Ulici E. M. Šoltésovej, Ulici B. Björnsona a Urbárskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Mesto už uzavrelo zmluvy na spracovanie projektovej dokumentácie na návrh spevnených plôch na Ulici E. M. Šoltésovej a Ulici B. Björnsona a návrh zlepšenia dopravnej situácie vrátane zvýšenia počtu parkovacích miest zmenou systému parkovania na Urbárskej ulici.



Verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie vyhrala spoločnosť Davprojekt, ktorá projektovú dokumentáciu k všetkých trom projektom predloží do 8. decembra tohto roka.



"Na základe projektovej dokumentácie by sme radi rozšírili počet parkovacích státí na Ulici B. Björnsona o 20 miest a na Ulici E. M. Šoltésovej plánujeme 12 miest. Zmenou systému parkovania by sme chceli získať dodatočné miesta aj na Urbárskej ulici," popísala zámer mesta vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Mesto môže na základe spracovanej projektovej dokumentácie vyhlásiť výberové konanie na zhotoviteľa a začleniť jednotlivé projekty do návrhu rozpočtu na rok 2024.