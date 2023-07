Prievidza plánuje vybudovať na Ulici J. Francisciho spojovací chodník

Prievidza 31. júla (TASR) - Vnútroblok a detské ihrisko na Ulici J. Francisciho v Prievidzi prepojí chodník. Jeho výstavbu chce samospráva zabezpečiť budúci rok. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Spojovací chodník plánuje mesto vybudovať medzi centrálnym detským ihriskom a komunikáciou pre peších, ktorá vedie pozdĺž bytového domu so súpisným číslom 20717 a 20512, ako i výmenníkovej stanice.



"V lokalite dlhodobo chýbal chodník, ktorý by umožňoval ľahší prístup na centrálne detské ihrisko, hlavne pre mamičky s detskými kočíkmi. V súčasnej dobe je vydané územné rozhodnutie, čakáme na jeho právoplatnosť," opísala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Proces bude podľa nej následne pokračovať vybavením stavebného povolenia, výberom zhotoviteľa diela a nakoniec samotnou realizáciou. "Do rozpočtu na rok 2024 predložíme požiadavku na finančné prostriedky na realizáciu predmetného chodníka. V prípade schválenia financií predpokladáme realizáciu v prvom polroku budúceho roka," dodala.